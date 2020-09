Se reactivó el mercado inmobiliario en Salta

El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Juan Biella, destacó que se reactivó el mercado de bienes inmuebles por la inversión en el rubro que están haciendo los ahorristas en dólares para quienes está resultando "más barato" construir.

"La obra privada y el mercado inmobiliario es lo que más se está moviendo. La gente que puede construir lo está haciendo", dijo Biella a Salta/12. Detalló que hoy es más barato construir para quienes tenían ahorros en dólares, ya que aumentó el precio de la moneda extranjera más que el precio de la construcción.

El costo de la construcción, según datos del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines (COPAIPA), para una vivienda del FONAVI de 44 metros cuadrados está en $ 1.892.472.71. Mientras que construir una casa de dos plantas de 249 metros cuadrados cuesta $10.670.862.51.

Edificar una vivienda "tipo dúplex", está en $45 mil por metro cuadrado, dijo Biella aunque precisó que el precio depende de la terminación que se le quiera dar a las obras.

Una vivienda social tipo de dos dormitorios tiene entre 50 y 60 metros cuadrados. Un dúplex de 3 dormitorios puede tener 60 metros cuadrados y el precio puede llegar a los 5 millones de pesos.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria destacó que mediante la decisión del Ministerio de Infraestructura de la provincia de reactivar la obra pública se rehabilitaron 600 obras que estaban en ejecución y tienen que ver con edificios.



Otro dato aportado por Biella es que en enero se escrituraron 350 viviendas y terrenos; en abril, menos de 90, mientras que en julio la escrituración aumentó a 400. "Nos caimos y dimos el salto", sostuvo.

"Antes el inversionista medio era un contador o médico, la pandemia los afectó y quedó el pequeño ahorrista de dólar que salió al mercado inmobiliario a comprar. Las inversiones oscilan entre los 30 y 70 mil dólares, compran terreno, casa o departamento de dos y tres dormitorios", precisó Biella.

Respecto al costo de los materiales para la construcción, dijo que hubo un pequeño incremento, que implica alrededor de un 10%. El principal problema es que hay faltante de materiales "no hay capacidad de selección de marcas". Esto se debe a que no se reactivaron todas las fábricas que los hacen en el país, explicó. Para Biella, debe haber una apertura nacional para que las marcas vuelvan a funcionar en pleno. Los honorarios profesionales no han tenido incrementos, indicó.

Alquileres

La Cámara Inmobiliaria realizó un censo de los alquileres de locales comerciales durante la pandemia. "Se relevó todo el macro centro. De cerca de 3.200 locales, había solamente un 11% desocupados y este mes bajó al 8%", precisó Biella. Aunque agregó que hubo una "pequeña reactivación". "Algunos tuvieron que cerrar pero vinieron nuevos comerciantes, es una economía abierta", puntualizó.

En cuanto al alquiler para vivienda, una encuesta de la Cámara indicó que desde marzo hubo una mora del 8% y llegó al 24% en junio. Esto incluye al que no puede pagar o se demora. La mora bajó al 16% este mes. "Los que más tuvieron problemas para pagar fueron profesionales monotributistas que no recibieron ayuda del estado y no tenían ingresos", acotó Biella.

Hasta el 30 de septiembre, por decreto nacional, están prohibidos los desalojos. Desde la Cámara Inmobiliaria aseguraron que la mayoría de los propietarios cumplen con este mandato y que algunos dueños de locales comerciales "redujeron el precio".

Respecto a la vivienda, Biella dijo que la demanda de alquiler fue constante y creciente. "Hay mucha demanda por alquiler y poca oferta", sostuvo. En lo que atañe a la ley de alquileres, dijo que en la mayoría de los casos se está cumpliendo pero planteó que hay desconocimiento de ésta y también mucha incertidumbre en los inquilinos porque no está definida la actualización de precios. "Si los contratos no cumplen con las condiciones de la ley carecen de valor. Nosotros asesoramos sobre cómo se aplica la ley", afirmó.

La referenta de la Unión de Inquilinos de Salta, Natalia Soraire, detalló a Salta/12 que las personas destinan el 65% de sus ingresos a pagar un alquiler. Dijo que el precio varía entre $20 y $30 mil, desde un monoambiente a dos ambientes, en el centro o macro centro de la ciudad de Salta. En los barrios de la zona norte y sur bajan los precios a $15, $18 o $20 mil por un departamento de dos habitaciones, indicó. Las habitaciones, con espacios compartidos de baño y cocina, en los barrios cuestan alrededor $5 mil o más y en el microcentro los costes pueden duplicarse.

"Se dispararon los precios de los alquileres", señaló Soraire. La referenta sostuvo que esperan conocer si se va a prorrogar o no el decreto que impide los desalojos, ya que considera que desde el 30 de septiembre habrá "una ola".

"Hay desalojos y aún no caducó el decreto. Los inquilinos no sabemos si se va a extender el decreto 320. Creemos que va a haber un desalojo masivo. Todos los días me llaman entre 3 o 6 personas por desalojos", manifestó.

Respecto a la ley de alquileres, Soraire dijo que aún no se sabe cómo la van a regular en Salta. "En el primer año el aumento se realizará en base al ingreso de salario y a la inflación, como no se conoce el precio del segundo y tercer año, los propietarios especulan y cobran el depósito según lo que calculan por tres años de contrato", sostuvo.

Soraire planteó la necesidad de que el gobierno salteño atienda a las demandas del sector. "Hay inquilinos endeudados que no van a poder pagar otro alquiler", añadió. También insistió en el pedido de una Defensoría de Inquilinos en la Provincia. Este miércoles la Unión de Inquilinos, que forma parte de la Federación Nacional de Inquilinos, lanzó una encuesta para conocer la situación que están pasando quienes alquilan una vivienda. Se puede completar en el siguiente link: https://cutt.ly/OfzAk4P.