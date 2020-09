Cristina Kirchner opinó sobre los jueces Bruglia y Bertuzzi retuiteando a Leopoldo Moreau

El diputado nacional Leopoldo Moreau explicó hoy en Twitter la situación de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Su hilo fue luego retuiteado por Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta estimó que el hilo de Moreau desnudó el por qué de la ausencia de los jueces ayer ante la Comisión de Acuerdos del Senado.

En la red social, Moreau expresó que "un periodista imputado de integrar una banda dedicada al espionaje en complicidad con el fiscal Stornelli y D'Alessio escribe hoy una nota en Clarín anunciando que la Corte va a provocar un conflicto de poderes con el Congreso para defender a Bruglia y Bertuzzi". El periodista es Daniel Santoro, recordó más adelante Moreau.

El diputado del Frente de Todos recordó que "ambos jueces no solo fueron puestos a dedo en los cargos que hoy ostentan sino que un fallo de ellos referido a la causa de las fotocopias aparece 6 días antes de ser publicado en el celular ¿de quién? De D'Alessio. ¿Quien es el fiscal de la causa de las fotocopias? Stornelli. Todo queda en la banda: D'Alessio, Stornelli, Santoro, Bruglia y Bertuzzi. La pregunta es: ¿la Corte se va a dejar arrastrar a un conflicto de poderes para defender esta asociación ilícita?"

Moreau recordó que "para colmo Bruglia y Bertuzzi se alzaron contra la Constitución y se negaron a presentarse en la Comisión de Acuerdos del Senado". Manifestó su deseo que de que "algunos afiebrados no estén tratando de provocar un conflicto institucional agregando el intento de frenar la actividad parlamentaria".

Finalmente, el diputado de origen radical, consideró que el máximo tribunal "debe rechazar de plano el per saltum y dejar de jugar a las escondidas con todas las ilegalidades que impuso el lawfare en Argentina apoyándose, además, en el sistema de espionaje ilegal mas grande de la historia democrática de nuestra patria". Y cerró con un "Será Justicia".



Ayer, la Comisión de Acuerdos del Senado frenó el traslado de los jueces, tal cual lo había dispuesto Mauricio Macri antes de dejar la Casa Rosada, y deberían volver a los cargos que ocupaban antes. Bertuzzi y Bruglia se desempeñaban en el TOF 4 y hoy integran la Cámara Federal de Comodoro Py. Un tercer juez, Germán Castelli, también convocado ayer por videoconferencia, proviene de un tribunal oral de San Martín y hoy integra el TOF 7. Los tres no se presentaron a la videoconferencia, a la que sí asistieron otros siete magistrados convocados. Los traslados fueron considerados irregulares por el Consejo de la Magistratura, dado que los pliegos no pasaron por la Cámara Alta. Al igual que los jueces cuestionados, el bloque de Juntos por el Cambio no participó de la sesión.