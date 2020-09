Sabina Frederic: "Con Berni hemos tenido diferencias pero no hay interna"

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, resaltó hoy la importancia del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad para la provincia de Buenos Aires anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández, al destacar que "implica una inversión muy importante" que se traduce en "tranquilidad para los vecinos".



"El plan implica una inversión muy importante en diferentes lugares. Hicimos operativos con las fuerzas federales en la provincia y llegamos a 31 distritos. Vimos además que eso llevaba mucha tranquilidad a los vecinos", agregó.



El Programa de Fortalecimiento de la Seguridad implica una inversión total del Gobierno nacional de 37.700 millones de pesos, de los cuales 10.000 millones de pesos serán transferidos a la provincia de Buenos Aires para la adquisición de equipamiento.



Frederic añadió que la iniciativa es "integral", ya que abarca desde "un refuerzo en la formación de los agentes" hasta la puesta en marcha de "más móviles, mejoramiento edilicio de comisarías y la construcción de unidades carcelarias".



En cuanto a las cifras de los delitos, explicó que "los hechos delictivos van variando año a año: en 2019, por ejemplo, crecieron un 12,6 por ciento y si uno compara 2019 con 2020 todavía estamos por debajo de la tasa de hechos delictivos".



"Esto no es tranquilizador porque cada hecho es un problema pero hay aspectos estructurales que afrontar", dijo en referencia a los alcances del plan anunciado ayer.



En otro tramo de la entrevista, cuando le preguntaron por su relación con el ministro Sergio Berni, respondió: "Me molesta que se ponga en términos de interna porque no da cuenta de la relación que tenemos, con las diferencias que están a la vista, pero aún así el eje para nosotros, el gobernador y el Presidente, es llevarle la seguridad a la que tiene derecho la población".



En esa línea, insistió: "No hay interna con Berni. Hemos tenido diferencias en cómo llevar la coordinación de Seguridad", dijo tras resaltar que "desde julio estamos trabajando muy bien con la provincia de Buenos Aires y también con los municipios".



Por otro lado, consultada sobre la problemática de la toma de tierras, dijo que "en términos generales las ocupaciones son ilegales pero quien define efectivamente eso no somos los ministerios de Seguridad de la Nación ni de la provincia, sino la Justicia y acá hay una dificultad para darle a la Justicia el poder que tiene".



Frederic explicó también que días pasados, el diario "La Nación recortó una entrevista que yo tuve con (el periodista Reynaldo) Sietecase y a partir de ese recorte se empezó a instalar una afirmación mía que estaba completamente fuera de contexto".



"Yo lo que planteaba y seguí planteando es que la intervención del área de Seguridad cuando se produce una toma de tierras está totalmente ajustada y dependiente de las decisiones que toma la Justicia", aclaró en diálogo con CNN Radio.



Del mismo modo, agregó que "la dimensión que alcanza el trabajo policial o de las fuerzas federales se subordina a la decisión de la Justicia en tanto somos auxiliares de la Justicia".



En este sentido, remarcó que también hay un "trabajo preventivo de intendentes y organizaciones sociales" y las tomas son un fenómeno que combina "déficit habitacional, con abusadores, especuladores que negocian la tierra y familias que están en terrenos que no tienen ningún tipo de servicio".



Por otra parte, consultada sobre si existe una mano política detrás de estas situaciones, respondió: "Si hay rumores hay que denunciarlos y la Justicia tiene que investigarlos. Yo no tengo evidencia para decir que las hay. Si sé que hay rumores".