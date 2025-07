El expresidente de YPF, Pablo González, cuestionó con dureza el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que ordenó al país entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Bainbridge por presuntas irregularidades en la nacionalización de la empresa.

González explicó que el fallo impacta de lleno en una cuestión profundamente federal. “Lo que veo es que nadie hace hincapié en que de ese 51 por ciento que la jueza dice que hay que entregar a los bonistas, la mitad de esas acciones son de las provincias”, señaló en declaraciones a la 750.

Para González, no corresponde que una jueza extranjera le ordene la entrega de un bien que pertenece a los estados provinciales. “No puede una jueza de Nueva York decirles que las entreguen”, cuestionó el expresidente de la petrolera.

Además, sostuvo que ante este escenario los gobernadores deberían pronunciarse con urgencia. “Espero que reaccionen y emitan algún comunicado en defensa de los intereses de sus provincias”, reclamó.

“Lo que uno espera como hombre del interior es que los gobernadores reaccionen. Porque no pueden quedarse callados cuando son los propietarios de la mitad de las acciones”, puntualizó.

En este contexto, el expresidente de YPF defendió el proceso de nacionalización que se concretó en 2012. “Vaca Muerta se ha desarrollado gracias, exclusivamente, a la adquisición del 2012. Si Argentina no hubiera expropiado YPF no se hubiera desarrollado”, afirmó sobre la mayor reserva petrolera del país y la segunda de gas no convencional del mundo.

González dijo que fue YPF —junto con los socios que fue integrando— quien realizó las inversiones clave en la curva de aprendizaje del yacimiento que hoy es el motor fundamental de la actividad nacional, y que además adquirió un valor aún mucho más importante por la capacidad de generar dólares para un país atravesado por las dificultades que acarrea la restricción externa.

Por eso, recordó que se trata de un recurso estratégico que no pasa desapercibido a los fondos buitre: “Se está hablando de recursos naturales y un fondo buitre que está tratando de lograr hacerse de esos activos”.

“(Lo quieren hacer) a pesar de que invirtió (Burford Capital) 40 millones de dólares en la quiebra en España y dicen que hay que indemnizarlos por 16 mil millones”, denunció González al detallar la desproporción entre lo invertido y el monto al que pretende acceder.

Sobre el accionar del fondo, fue claro: “Lo que perseguía Burford Capital era hacerse con Vaca Muerta. Quedarse con Vaca Muerta. Lo está logrando”, alertó.

González recordó que cuando se conoció el fallo en 2023 no se había condenado a YPF, sino al Estado argentino, pero que los demandantes apelaron buscando que la petrolera estatal quedara otra vez dentro de la causa.

“Sin una cuestión de fondo que haya resuelto esto, lo está tratando de lograr ahora”, advirtió González, quien insistió en la necesidad de que haya una "reacción política" a la altura.