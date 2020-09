"Hoy se prioriza la capacidad"

"Queremos lograr la igualdad de la que tanto hablamos; que las mujeres tengan las mismas posibilidades". La frase es una de las ideas con las que Emilce Chimenti asumió la jefatura de policía santafesina que actualmente cuenta con 22 mil agentes, de los cuales alrededor del 35 por ciento son mujeres. Se trata de la primera jefa de la policía de Santa Fe en 17 años: en 2003, la primera fue Leyla Perazzo, en el gobierno de Jorge Obeid. Ahora, Chimenti asegura que llega al cargo con "orgullo y responsabilidad", además de la experiencia de 29 años de carrera.

La nueva jefa de policía santafesina no había cumplido los 18 años, en 1992, cuando entró a la escuela de cadetes. En 1995 ya era parte del Comando Radioeléctrico, algo que en esa época era "muy raro" para una mujer. "Fui la primera que salió a patrullar a la calle. Ya tenía ese espíritu de intentar estar a la misma altura que los compañeros varones", dijo en diálogo con Rosario/12. Años después, junto a otra colega, fueron las primeras en llegar a la Guardia de Infantería. También estuvo a cargo de grupos de combate, a fines de los 90.

Pese a esos logros, Chimenti reconoce que las mujeres históricamente tuvieron límites dentro de la estructura que el propio ministro de Seguridad, Marcelo Sain, definió como "patriarcal" y que "hay que cambiar", cuando en mayo pasado le tomó juramento a la ahora jefa, como subjefa de Víctor Sarnaglia --quien quedó afuera tras haber sido citado a declarar en una causa por juego clandestino con protección policial y judicial--.

"Mientras no sos una competencia, no hay problema. Pero siendo mujer había que pelearla, demostrar más", aseguró. "Por eso, queremos lograr esa igualdad, también con las chicas que recién empiezan, que tengan las mismas posibilidades. Sabemos que las mujeres tenemos un tema con los hijos: la que los tiene debe dedicar buena parte de su vida a ellos. Yo tengo una hija de 20 y un nene de 5 años, y sé que para hacer un curso no es lo mismo ser hombre que ser mujer con hijos; porque muchas veces requiere de un traslado, de estar meses en otra ciudad. Por eso estamos trabajando en estas cuestiones", aseguró.

Cuando asumió, Chimenti dijo que otro de sus objetivos es tener una "policía cercana al vecino, que los puedan parar, contarles los problemas de cada barrio; una policía educada que brinde un servicio". "Siempre digo que un policía tiene que tener tacto, pensar que está atendiendo a una hermana, a su madre", ejemplificó.

Y también en materia de género. "Las mujeres pueden acercarse, llamar al 911. Actualmente se están haciendo cursos y capacitaciones --dijo sobre lo que establece la ley Micaela--, con la oficina de género. Ya empezamos hace rato y estamos con mucha fuerza en este tema", aseguró. Además, ponderó que "lo importante de todo esto es que se está capacitando a los jefes en estas cuestiones. Ahora, por la pandemia, son encuentros virtuales, pero se sigue trabajando mucho", señaló acerca de lo que se busca desde la escucha.

La problemática de la violencia también hace que la materia de género se esté abordando adentro de la propia fuerza. "Tenemos a quienes sufren de violencia de género, malos tratos y la verdad es que es un tema que siempre me preocupó mucho, por eso lo atendemos y lo trabajamos en conjunto", sostuvo.

Chimenti se refirió también a los femicidios como una situación que preocupa y que se busca prevenir. "Es un trabajo de toda la sociedad que hay que abordar en conjunto y con compromiso. Lo más lamentable es cuando llegamos demasiado tarde. Por eso estamos preocupados y ocupados con ese tema", dijo sobre la idea de poner atención a los avisos previos. Al mismo tiempo, se manifestó abierta a mantener contacto con organizaciones que hace años vienen trabajando la problemática de la violencia machista. "Siempre me caractericé por ser una persona de puertas abiertas", aseguró sobre la necesidad de diálogo.

La jefa, que asumió el jueves pasado --junto al subjefe Ariel Zancocchia-- también saludó que en la fuerza haya otras identidades de género. "La policía avanzó mucho en ese sentido, sobre las diferentes manifestaciones de identidad de género. Se esta cambiando mucho esta cuestión y vamos camino a ser un equipo con muchas realidades", afirmó.

En mayo pasado, este diario dio a conocer que nueve mujeres ocupaban jefaturas en diferentes unidades regionales de la provincia o direcciones. Incluso, Chimenti era una de ellas, mientras estaba al frente de la unidad del departamento Caseros. "No éramos muchas las que llegábamos a tener la jerarquía, pero hoy más que nada se prioriza la capacidad, por eso están llegando a estos cargos mujeres que antes no tenían la posibilidad", dijo. Y destacó nuevas designaciones como la de la subjefa de la Unidad Regional II, Jorgelina Leopard; y la subdirectora de la Policía de Acción Táctica. "Va a haber otros", adelantó sobre lo que se conocerá en los próximos días. Además agregó un dato prometedor: en la Unidad Regional I (Santa Fe), una de las más grandes de la provincia, son dos las mujeres que están al frente, Marcela Muñoz y la subjefa Laura Ponce.