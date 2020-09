El papa Francisco prepara una encíclica pospandemia

Desde Roma.Después de haber hecho referencia en sus mensajes de todos estos meses al coronavirus y a la pandemia, pidiendo al mundo solidaridad y unión para enfrentar este desafío, el papa Francisco decidió dedicar una encíclica entera a la postpandemia, que significará para muchos un período de recuperación lento y doloroso para el que no todos están preparados.



El Vaticano anunció el sábado que el papa Francisco irá el 3 de octubre por cuarta vez a Asis, donde nació San Francisco, para firmar en la tumba del santo la tercera encíclica de su pontificado: “Hermanos todos”. El texto lleva como subtítulo: “Sobre la fraternidad y la amistad social” pero el contenido recién será difundido cuando el papa lo firme. El Vaticano precisó que el Papa hará esa visita a Asís de forma privada y que firmará la encíclica después de haber celebrado misa en la basílica franciscana.

Se dice que el papa llegará a Asís en torno a las 15hs y celebrará la misa en la Basílica Inferior. Apenas concluida la celebración y la firma del documento, el papa volverá al Vaticano.

“Es con gran alegría y en la plegaria que recibimos y esperamos la visita privada del papa Francisco -dijo el custodio del Sagrado Convento de Asís, padre Mauro Gambetti. Una etapa que evidenciará una vez más la necesidad de la fraternidad”. El papa, agregó Gambetti, se ha inspirado claramente en San Francisco que, “siguiendo Jesús ha reconocido en la fraternidad el horizonte de una humanidad feliz”

La ceremonia no contará con la presencia de fieles, en respeto de la actual situación sanitaria en Italia, precisó el Vaticano.

Se trata de la tercera encíclica del papa Francisco después de “Lumen Fidei” de 2013, apenas llegado al pontificado, y “Laudato si” de 2015. Esta última, sobre todo, se hizo famosa por las referencias ecologistas del papa argentino, indicando entre otras cosas que ciertos bienes de la naturaleza son bienes comunes, como el clima y el agua potable, y subrayando ciertas responsabilidades de la política internacional en la degradación de la naturaleza.

Como han señalado algunos medios vaticanos, el título de la nueva encíclica “Fratelli tutti” (hermanos todos) hace referencia también a las primeras palabras que Francisco dirigió al mundo el 13 de marzo de 2013, empezando con la palabra ”fratelli e sorelle” (hermanos y hermanas). Pero Francisco ha usado la palabra “hermanos” también para dirigirse a otros personajes, como los inmigrantes que llegan a las costas italianas, y a los que siempre defiende y recuerda como sus hermanos, insistiendo en la necesidad de la solidaridad.

El hecho de venir a firmar su encíclica a Asís en la que se habla de la solidaridad, “nos da nuevo coraje y fuerzas para re iniciar”, comentó por su parte el obispo de Asis, Domenico Sorrentino. “Mientras el mundo sufre una pandemia que pone a tantos pueblos en dificultad y nos hace sentirnos hermanos en el dolor, no podemos no sentir la necesidad de transformarnos en hermanos en el amor. No nos salvaremos si no estamos juntos”, concluyó Sorrentino que agradeció al papa Francisco por este gesto que “nos llena de conmoción y de gratitud”.

El papa Francisco está prácticamente encerrado en el Vaticano desde que empezó la pandemia. Alguna breve visita la ha hecho en Italia pero todos sus viajes internacionales fueron suspendidos, sobre todo porque dada la pandemia, es mejor evitar las grandes concentraciones de gente que generalmente se producen durante las visitas papales. Esto lo explicó el secretario de estado, cardenal Pietro Parolin, al retornar de un viaje al Libano, después de la tragedia de la explosión en el puerto de Beirut. “En Beirut -dijo Parolin- muchos han pedido al visita del papa, pero el problema sigue siendo el covid”.