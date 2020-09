Tiro Federal: una venta del gobierno porteño bajo sospecha

En el 2018, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vendió una porción de las tierras del viejo Tiro Federal a 151,5 millones de dólares, convirtiéndose en una de las subastas más importantes en la historia del Banco Ciudad. La venta de estos terrenos, sin embargo, se encuentra ahora bajo sospecha, luego de que legisladores del Frente de Todos denunciaran que el proceso de tasación estuvo repleto de irregularidades. A partir de una investigación que elaboró la Auditoría General de la Ciudad, los legisladores porteños presentaron un pedido de informe en el que exigen que se explique por qué el gobierno de la Ciudad le solicitó a una empresa privada la realización de la tasación, cuando por ley el encargado de hacerlo es el Banco Ciudad, y por qué le pidió a esta empresa que realizara el trabajo antes de que se realizara oficialmente el proceso de contratación.

Luego de que la Legislatura porteña aprobara, en el 2017, el polémico traslado del Tiro Federal Argentino y la construcción de un “Parque de la Innovación” en el predio de Núñez que ocupó históricamente el club, el gobierno porteño dividió el terreno en tres polígonos - el A, el B y el C - y comenzó un proceso de subastas, que incluso continuó durante la pandemia (hace un poco más de dos semanas se vendió una parcela del polígono C). El más importante, realizado hace un par de años, fue la venta del polígono A, destinado a la construcción de edificios privados, que fue comprado por las familias Werthein y Sielecki por un valor de 151,5 millones de dólares. El jueves pasado, sin embargo, el legislador Santiago Roberto presentó un pedido de informe a la Legislatura porteña pidiendo que explique "por qué la Dirección de Gestión de Inversiones solicitó la realización de la tasación a la firma L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios S.A. antes de que se realice el proceso de contratación".

Una de las primeras irregularidades descubiertas por la Auditoría porteña a la que Roberto hace referencia en el pedido de informe, consiste en el hecho de que se haya tomado la decisión de contratar a una firma privada para realizar la tasación cuando, por Ley, es el Banco Ciudad el encargado de estipular los precios de la venta de los lotes en la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, al final, el Gobierno porteño terminó implementando la tasación del Banco Ciudad para la venta del polígono A del Tiro Federal. La segunda irregularidad tuvo que ver con que el trabajo de tasación realizado por L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios S.A. fue llevado a cabo tres meses antes de que fuera contratado (y un mes antes de que se hubiera abierto el expediente de la contratación, en la que participaron otras firmas). "Esa empresa inmobiliaria inició sus tareas en el mes de enero concluyéndolas el 10 de febrero, sin embargo el expediente de la contratación tuvo apertura el 10 de febrero y recibió cotizaciones de otras firmas en los días 16 y 24 de febrero, después que el ganador ya había terminado el trabajo y presentado su factura", explicó Roberto.

"El problema no es solo que el proceso de tasación se contrató de una manera extraña, ya que el trabajo se hizo durante el mes de enero y febrero y a la empresa la contrataron después de que ya hubiese hecho el trabajo. Lo que no tiene ningún sentido es por qué contrataron por 600 mil pesos a una empresa privada cuando, por ley, el agente financiero iba a terminar siendo necesariamente el Banco Ciudad", se preguntó, en diálogo con Página 12, el Auditor General de la Ciudad por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz. Por otro lado, Roberto sostuvo, además, que no sólo la tasación había sido irregular, sino que también lo había sido la venta de una fracción de las tierras de Tiro Federal: "La firma L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios S.A cotizó esas tierras por un valor de venta de 175 millones de dólares y, 20 meses después, esas mismas parcelas fueron subastadas por 151 millones de dólares. La Ciudad perdió de sus arcas 24 millones de dólares que se podrían haber invertido en áreas sensibles como salud, educación y vivienda", indicó. Cabe destacar, sin embargo, que la tasación oficial del Banco Ciudad fue menor a L.J. Ramos Brokers: 128 millones de dólares (expresado en pesos al valor oficial de entonces).

"Hace muchos años que la Ciudad de Buenos Aires estableció una política sistemática de hacer negocios con sus tierras, en donde el patrimonio público pierde tierras a cambio de grandes negocios para un sector muy chiquito del empresariado porteño. Son siempre los mismos desarrolladores inmobiliarios que, por valores muy por debajo de los precios de mercado, están quedándose con las parcelas más caras de la ciudad", analizó Teszkiewicz, quien aseguró que la venta de los terrenos del Tiro Federal se inscribieron en esta misma lógica.

Informe: María Cafferata.