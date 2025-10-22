La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de Salta analizó ayer el proyecto que propone derogar la Ley Provincial N° 8.230, con el objetivo de recuperar para el patrimonio provincial una fracción de un inmueble del departamento General San Martín que había sido cedido a la Fundación Nueva Esperanza en la localidad de Salvador Mazza.

La restitución del inmueble a la provincia se impulsa luego de que la Secretaría de la Primera Infancia, Niñez y Familia clausurara el Hogar de Niños administrado por Nueva Esperanza, tras constatar graves irregularidades en su funcionamiento.



Durante la reunión, encabezada por la presidenta de la comisión, la diputada María del Socorro López, se analizaron los distintos aspectos de la iniciativa impulsada por la diputada Gladys Paredes, que propone dejar sin efecto la donación de la fracción del inmueble identificado con Matrícula N° 7.126 del departamento San Martín, mediante la derogación total de la Ley N° 8.230. Esa norma había autorizado originalmente al Poder Ejecutivo a transferir el inmueble con el cargo de destinarlo exclusivamente a fines vinculados al desarrollo humano y social.



La vuelta atrás en la donación se plantea a partir de que la Secretaría de Niñez y Familia resolvió el cierre del Hogar de Niños que era administrado por la Fundación Nueva Esperanza. Esa clausura se concretó en septiembre de 2023, luego de que el Estado provincia verificara tras graves irregularidades en el funcionamiento de este Hogar, donde hubo incluso denuncias de abuso sexual, denuncias de maltrato institucional, deficiencias en la gestión y violaciones a la normativa de protección de derechos de la niñez.

Con todo esto, hubo un ncumplimiento agravado de las condiciones impuestas en la ley de donación, se recuerda en el proyecto de restitución del inmueble.

37% de niños albergados, de zona de frontera

En la reunión en Comisión, la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia,, expuso los fundamentos de las medidas adoptadas y subrayó la necesidad de recuperar el inmueble para implementar un nuevo dispositivo en el lugar que atienda las demandas derivadas del cierre del hogar, y también para fortalecer el trabajo de otros espacios en la zona.Por su parte, el subsecretario de Niñez y Familia,, destacó la importancia de contar con espacios adecuados y seguros para el alojamiento y cuidado de niños, niñas y adolescentes, a la vez que señaló que, lo que refuerza la necesidad de mantener un dispositivo de proximidad en Salvador Mazza, localidad ubicada en la misma frontera.Los diputados coincidieron en la relevancia de avanzar en la derogación de la ley 8.230, considerando la gravedad de los hechos denunciados y los incumplimientos del cargo de destino, con lo que entendieron que están dadas las causales de revocación previstas en la norma. Asimismo, subrayaron que la restitución del inmueble al patrimonio provincial permitirá garantizar su utilización conforme al interés público y a la protección de los derechos de las infancias.De la reunión también participaron los legisladores Gladys Paredes,