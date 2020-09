Un conflicto con trabajadores portuarios terminó con 70 operarios detenidos 

El conflicto sindical por las paritarias de los trabajadores portuarios terminó este sábado por la noche con una balacera en la zona del Puerto de Buenos Aires. Estibadores nucleados en el sindicato de Unidos Portuarios Argentinos (Supa), cuyo Secretario general es Juan Corvalán, intentaron asistir a sus puestos de trabajo en la Términal cuatro (T4) y en la terminal del Río de la Plata (TRP) el sábado por la tarde, pero la empresa había cerrado los portones de acceso y reemplazado a los trabajadores. Fue entonces cuando se desató el conflicto: los estibadores quisieron ingresar y la Prefectura, junto con representantes de la empresa, lo impidieron de forma violenta. Un trabajador sufrió una herida de bala, otros heridas leves y 70 trabajadores detenidos.

Uno de los motivos del reclamo es la paritaria irresuelta del SUPA y sus diferencias con el accionar de la Federación Marítimo Portuaria (Fempinra), que encabeza el ex representante de CGT, Juan Carlos Schmid. Schmid había aceptado los términos del arreglo salarial promovido por las terminales con el aval del Gobierno Nacional. El Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, intentó mediar en el conflicto entre el Supa y los directivos de las terminales. Pero mientras las negociaciones se llevaban a cabo, la Administración General de Puertos radicó una denuncia penal contra los trabajadores que reclamaban.

El SOMU había arreglado un aumento del 8 por ciento para junio y una suma de 4.000 pesos por el cierre de la paritaria 2019/20. A su vez, otro 10 por ciento en julio, dando inicio a la paritaria 2020/21. Pese a haber llegado a un acuerdo, luego reclamaron una suma fija de 15 mil pesos y un aumento del 50 por ciento.

SUPA aún no había firmado a la espera de la Fempinra. La Federación de gremios portuarios llegó a un acuerdo por el 10 por ciento en ambos periodos, lo cual se le comunicó a Corvalán (Secretario General del SUPA) y se le ofreció el mismo aumento que a la Fempinra.

Al momento del conflicto había conciliación obligatoria vigente hasta el 15 de septiembre. El gremio de Camioneros, está apoyando al SUPA en el marco de los reacomodamientos internos en la central obrera.

“Hace dos meses que venimos con este conflicto. La Fempinra cerró la revisión de la paritaria del año pasado en valores que no nos alcanzan y además que no impactan en el último aguinaldo. El viernes a la noche teníamos casi todo arreglado con el Ministerio de Trabajo, pero cuando nuestros compañeros llegaron sus puestos no los dejaron entrar a trabajar. Los directivos de TRP, la Terminal 4 y del gremio de Coria sabían que nos iban a reprimir”, explicó el Secretario General de Supa.

Con respecto a los hechos del sábado, Corvalán aseguró que “un gerente de la T4 tuvo a seis vándalos atrincherados en su oficina” y detalló que el directivo “le apuntó con un arma a personal de la Prefectura Naval”. Corvalán adelantó que tomará “acciones legales contra las autoridades de TRP y T4” y advirtió que su sindicato seguirá de paro.