 Juan Manuel Santos criticó a Iván Duque por no avanzar en los Acuerdos de Paz

El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, criticó al actual presidente Iván Duque por no impulsar los Acuerdos de Paz firmados en 2016. El economista, recibido en la universidad estadounidense de Kansas, se mostró a favor de terminar con la prohibición al consumo de drogas para pacificar el país. Sin embargo, dejó en claro que el proceso abierto con las FARC es irreversible.

En una conferencia organizada por la Universidad Torcuato Di Tella días atrás, el exmandatario apoyó la idea de un impuesto a las grandes riquezas como una forma de superar la crisis que deja la pandemia. Además contó la trastienda de su reconciliación con Hugo Chávez, en donde Néstor Kirchner jugó un papel central.

"La paz es irreversible"

Santos quedó en la historia como el responsable del proceso de paz que culminó en 2016 con la firma de los Acuerdos en La Habana. La desmilitarización de la organización guerrillera más importante de Colombia, las FARC, le valió el premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el año pasado una fracción de ese grupo decidió volver a la lucha armada. Por otra parte, en las últimas dos semanas más de 45 personas murieron en una decena de masacres. El exmandatario criticó a Duque por su falta de impulso al proceso de reconciliación. “El gobierno actual no ha tenido, digamos, entusiasmo para llevar adelante los acuerdos. Pero están blindados, cuentan con el apoyo internacional. No hay chance de que las FARC vuelvan a las armas. Hubo grupos criminales que quisieron tomar el negocio del narco pero ese es otro problema. La paz con las FARC es irreversible”, dijo el economista.

También abordó un tema espinoso como es la impunidad de los crímenes que dejaron 50 años de conflicto armado en Colombia. El expresidente señaló la necesidad de que la sociedad perdone para poder avanzar. “Hay gente que no entiende que un guerrillero esté en el Congreso, pero de eso se trata la paz. La propia justicia transicional es difícil de aceptar para los que esperan una justicia punitiva. Si hubiéramos aceptado la justicia ordinaria ellos nunca se hubieran entregado”, sostuvo el exministro de Defensa. A su vez se mostró a favor de la legalización de drogas como una herramienta para pacificar el país. “Mientras sigamos prohibiendo vamos a ver las consecuencias nefastas que vemos hoy. En Colombia hicimos todo, devastamos los carteles más poderosos y seguimos siendo el primer exportador de coca. (…) La solución es eliminar la prohibición y regular el mercado”, sostuvo Santos.

"Las grandes fortunas deben pagar más"

El economista también se refirió a las medidas necesarias para afrontar la actual crisis humanitaria provocada por el coronavirus. Consultado sobre la implementación de impuestos a los grandes patrimonios dijo que apoya una mayor redistribución de las riquezas. “Las grandes fortunas deben pagar más que el resto de la población. Es una noción de equidad y sentido común. No sólo en Colombia sino en todo el mundo”, dijo el expresidente. También criticó el intento de Donald Trump de nombrar a un estadounidense como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Vamos a perder la única posición importante en el contexto financiero internacional”, sostuvo Santos.

El exmandatario recordó el rol que ocupó Néstor Kirchner en su reconciliación con Chávez en 2010. “En un viaje a Argentina, yo le traje a Kirchner una camiseta de Racing firmada por Teo Gutiérrez para romper el hielo. Y funcionó a la perfección. En medio de una cena me dijo: '¿usted ha pensado en algún momento en hacer las paces con Chávez?'. Y yo le dije que sí (…). Néstor Kirchner se emocionó y me dijo '¿le puedo servir de intermediario, le puedo ayudar?' 'Claro'. Y se paró inmediatamente a otro cuarto, llamó a Chávez y regresó a decirme 'Chávez va a su posición'. Y yo le dije 'no, no, no para tanto'. Pero lo invité tres días después a Colombia y ahí hicimos las paces”, contó Santos.

