Romina Gaetani contó qué le dijo a Juan Darthés tras las denuncias de acoso

La actriz Romina Gaetani contó detalles de cómo fue su conversación con el actor Juan Darthés cuando tomaron estado público distintas denuncias de acoso y de abuso en su contra, en el año en que Thelma Fardin lo denunció por violación. "Lo único que quería es dejarle en claro que iba a apoyar a las mujeres que estaban saliendo", reveló.

La charla entre ambos tuvo lugar durante las grabaciones de la serie "Simona", una telenovela de 2018 de la que formaban parte, protagonizada por Ángela Torres. "Tuve una conversación con Juan, que era una situación difícil porque era un compañero de elenco. Lo necesitaba", manifestó en una entrevista con Radio Mitre.

"Lo único que quería era dejarle en claro que iba a salir a apoyar a las mujeres que estaban saliendo, sobretodo en ese momento a Calu. Después, al final de Simona, siguieron saliendo más", explicó.



El entrevistador le consultó cuál fue la respuesta de Darthés, a lo que Gaetani replicó: "Responder responden, no hablo puntualmente de él, hablo más en general. Lo que ocurre cuando alguien tiene una mala experiencia, o las que he vivido en carne propia, es que llega el día o el momento que lo hablaste con tu terapeuta, con todas tus compañeras, con tu madre o quien sea y tomaste valor en decir 'quiero que sepas que esto no me gustó, quiero que sepas que esto me dañó'".

Y agregó: "Generalmente la contestación de esas personas, con un perfil psicópata y manipulador, tienen las mismas formas y casi las mismas palabras: La primera respuesta es 'no me di cuenta'".

La actriz señaló que la respuesta de los denunciados se repiten detrás de un "no fue para tanto" o "no fue mi intención". "Ellos saben lo que hicieron. Entonces o encontrás una buena actuación de asombro, que te das cuenta que no sienten ni media que te están pidiendo perdón, o te dicen que quizás te pareció, que no fue así. Nunca se acuerdan".

La actriz indicó que aquel momento "no fue fácil, pero fue de mucho aprendizaje". "Me sostuvieron dos compañeras que agradezco muchísimo: Mey Scápola y Ana María Orozco", agregó.

Gaetani también remarcó que fue muy importante para ella entrar al colectivo de Actrices Argentinas, ámbito en el cual "se abrió un mundo entero de experiencias", y pudo compartir, preguntar y saber "qué es lo mejor en cada caso".

Durante el 2019, la actriz ya había denunciado a Juan Darthés, cuando declaró que el actor "se pasó de la raya" mientras ambos compartían elenco en la novela "Soy Gitano", emitida por El Trece durante 2003 y 2004.

La denuncia de Thelma Fardin

Tras las denuncias en su contra por acoso y abuso sexual, Juan Darthés abandonó el país y escapó a Brasil. La actriz Thelma Fardin llevó a cabo la denuncia por violación en Nicaragua, donde la Justicia de ese país realizó el pedido de captura internacional de Darthés, pero él sigue libre en Brasil, que no tiene tratados de extradición con Nicaragua.

"Tenemos a una persona que no se va a mover de Brasil, y Brasil le permite no enfrentar el proceso de Justicia. Lo que sigue igual es el pedido de captura internacional con alerta roja por parte de Interpol. Así que si cruza alguna frontera va a ser directamente llevado a Nicaragua para presentarse ante la Justicia, porque tiene una acusación por violación agravada“, declaró Fardin en abril de este año.



“Para mí es una injusticia porque lo que debería suceder es que ellos lo extraditen y se lo pueda juzgar en la Justicia de Nicaragua como corresponde. Pero bueno, cada país tiene sus normas para proteger a sus ciudadanos”, expresó la actriz meses atrás.