“Soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan”, reveló la actriz Romina Gaetani en su denuncia pública de acoso sexual contra Juan Darthes, la cuarta acusación contra el actor que hoy está siendo juzgado por la justicia nicaragüense por el abuso sexual a Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años. Según su testimonio, Darthes “se pasó de la raya” cuando ambos compartían elenco en la exitosa novela Soy Gitano, emitida por El Trece y producida por Pol-Ka entre 2003 y 2004.

Gaetani, ex compañera de Darthes en la tira Simona que se emitió en el canal 13 en medio del escándalo por la denuncia de Fardin, no había dado su opinión hasta el momento sobre el tema pero hoy contó que fue “un año muy difícil” para ella porque “no podía salir a hablar” y que inclusive le había pedido tanto a Darthes como a la producción de Polka que se fuera de la novela, aunque el actor estuvo hasta el último capítulo de la tira protagonizada por Ángela Torres. “No le creo a Darthes, no salí a hablar en su momento porque no podía por muchos factores que tampoco puedo ahora decir”, resaltó la actriz. La revelación fue lanzada durante una entrevista en "Los ángeles de la mañana”.

La actriz afirmó que recién el año pasado pudo enfrentarse al actor durante las grabaciones "Simona". Gaetani dio detalles de una charla privada que mantuvieron en su camarín, en la que le recordó a Darthes lo sucedido por 2003 y le aclaró que ella apoyaría públicamente a Calu Rivero, la primera en ponerle voz a los acosos del actor durante la grabación de Dulce Amor (Telefe, 2012). La joven denunció que Darthes la besaba efusivamente por demás y se propasaba en las escenas de sexo. A pesar de los reclamos hacia la producción, nadie intervino.

Gaetani, por su parte, no dio detalles sobre el episodio que vivió con Darthes, aunque aclaró que no había sido “una buena experiencia”. “En Simona no la pase bien con juan pero sería menor”, manifestó antes de hacer su revelación: “Soy una mujer más que paso un mal momento con Juan haciendo la novela Soy Gitano. Se pasó de la raya”.

Con la voz entrecortada, se mostró visiblemente conmocionada por lo que estaba revelando. "Quizás necesitás un recorrido muy largo de dar con un abogado que te apoye, porque suele suceder que muchas veces decís: 'La pasé mal en un trabajo, decime cómo hago', y te dicen: 'Fijate qué te conviene, porque es inevitable que se haga mediático'. Y yo no quiero que se haga mediático. Solo quiero que esta persona no me moleste más a mí ni a otras actrices", resaltó.

Darthes, refugiado en Brasil tras la denuncia penal de Fardin por violación, tenía que retornar a Argentina para estar en la audiencia en el marco de la causa que el actor le inició a Anita Coacci por calumnias e injurias, pero no apareció. Lo mismo había hecho en diciembre del año pasado, en el marco de la denuncia por “daños y perjuicios” interpuesta contra Clu Rivero luego de que ella lo acusara públicamente de haberla acosado.



Gaetani además tildó de "psicópata" a Darthes, al enfatizar la sororidad entre las actrices denunciantes. "Si a una persona psicópata le decís ‘algo me dolió o algo me molestó’, primero te va a decir ‘yo nunca te lo hice’ y después te dice ‘es mentira, sos una loquita’. Si yo tengo una compañera que dice ‘no la pasé bien’, tengo que apoyarla. Acá no hay una grieta: acá hay mujeres que nos estamos deconstruyendo", subrayó.