"Echo In The Canyon": homenaje al folk rock de la Costa Oeste

Echo In The Canyon 7 Puntos

Estados Unidos, 2018

Dirección: Andrew Slater.

Guion: Eric Barrett y A. Slater.

Duración: 82 minutos.

Intérpretes: Roger McGuinn, Tom Petty, Eric Clapton, David Crosby, Stephen Stills, Michelle Williams, Jakob Dylan.

Estreno en HBO.

Con un par de años de demora, ahora se presenta online Echo in the Canyon, documental estrenado en los Estados Unidos a mediados de 2019. Escrito por Eric Barrett y Andrew Slater y dirigido por este último, se trata de una suerte de homenaje al folk rock estadounidense de la Costa Oeste, inaugurado por The Byrds en los años 60 y continuado por músicos como Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash y en cierta medida por Neil Young y Tom Petty. Con un impertérrito Jakob Dylan (hijo de Bob) como conductor, llama la atención la ausencia de Joni Mitchell, que representa la trascendencia del género hacia nuevas formas y uno de cuyos álbumes se llama, justamente, Ladies of the Canyon. ¿Tendrá algo que ver su exclusión con una disputa pública que la autora de “The Circle Game” sostuvo tiempo atrás con Bob Dylan? O quizá sea porque el documental establece que el auge de la corriente se cierra en 1967, y “la” Mitchell inició su carrera un año más tarde. Pero en ese caso, ¿por qué sí se entrevista a Tom Petty? Más allá de esos dimes y diretes, Echo in the Canyon es algo así como “Todo lo que usted quería saber sobre el folk-rock californiano y creía conocer”.



Lanzado en forma casi contemporánea al documental biográfico David Crosby: Remember my Name, Echo in the Canyon debe su título al arrabal homónimo de Los Angeles, donde el folk-rock se inició y fermentó, a mediados de los 60. Echo in the Canyon comenzó como grabación de un concierto en el que Jakob Dylan, Beck, Cat Power y Regina Spektor entre otros versionaron aquellos viejos temas, en ocasión del 50º aniversario del long play debut de The Byrds, Mr. Tambourine Man. Cosa curiosa, un David Crosby tan entusiasta como el resto de sus colegas cuenta que Bob Dylan decidió “electrizar” su música cuando los miembros de The Byrds le hicieron oír su versión del tema homónimo. Extendiendo la red de contaminaciones mutuas, es sumamente afortunada la expresión “polinización cruzada”, empleada por Stephen Stills y Jackson Browne para referirse a las influencias musicales de uno y otro lado del Atlántico. Roger McGuinn, ex líder de The Byrds, dice haber reconocido sus propias armonías para “The Bells of Rhimney” en los acordes iniciales de “If I Needed Someone”, y como forma de sellar este ida y vuelta la firma Rickenbacker le hizo llegar a George Harrison la segunda guitarra eléctrica de doce cuerdas, cuya versión original había sido fabricada para McGuinn.

Por su parte, Brian Wilson confirma que Rubber Soul lo inspiró para componer Pet Sounds, así como Paul McCartney reconoció alguna vez que Pet Sounds fue la plataforma de lanzamiento para la consumación de Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Eric Clapton recuerda sus zapadas con Stephen Stills, además de cierta noche en la que la policía hizo su aparición en casa de Stills, en momentos en que los músicos presentes tocaban estimulados por el cannabis. Más curioso es que Model Shop, la película que el francés Jacques Demy filmó en 1968 en Los Angeles, haya motivado a los responsables de Echo in the Canyon a reexplorar el “sonido californiano”.

Además de reconocer que se inspiró en Bach para las célebres armonías vocales de The Beach Boys, Wilson analiza en la actualidad la cualidad sonora de cada estudio angelino, el productor Lou Adler recuerda la primera grabación de The Mamas and the Papas y Michelle Philips, la bella de ese grupo, hace lo que podría considerarse una radiografía de la dinámica sexual de los grupos integrados por músicos de ambos sexos. Recién en el plano que acompaña a los títulos finales aparece Neil Young, tocando uno de sus famosos solos de guitarra distorsionada. La película está dedicada a Tom Petty, que falleció en 2017, poco después de grabar sus partes.