Coronavirus: el INTI desarrolló un test olfativo

Especialistas del área de Análisis Sensorial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desarrollaron un kit y un protocolo de testeo para detectar de forma rápida y eficaz la pérdida de olfato, uno de los posibles indicadores de la covid-19. Esta herramienta, denominada Olfatest, permite realizar pruebas olfativas en personas que no han desarrollado otros síntomas de la enfermedad y, de esta forma, ayudar a la detección de casos positivos para poder aislarlos preventivamente. La cartera sanitaria bonaerense, a través del Comité de Ética Central, avaló las pruebas para la validación del kit, que comenzó a desarrollarse a fines de marzo pasado y que ya cuenta con 30 prototipos que serán distribuido próximamente de forma gratuita en empresas, instituciones y centros de salud.

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus se han multiplicado los estudios internacionales que muestran que la pérdida del olfato (anosmia) y el gusto son síntomas asociados a la covid-19. Y si bien existen muchas causas que pueden porvocar la alteración del olfato, los investigadores señalan que en el caso del coronavirus la diferencia fundamental es que se trata de una pérdida abrupta, repentina. Un estudio reciente, realizado en 15 hospitales españoles, reveló que una de cada cinco personas con coronavirus presentan alteraciones en el gusto y olfato como primer indicio de la enfermedad.

El kit, desarrollado por investigadores del Departamento de Vida Útil y Análisis Sensorial y el área de Alimentos del INTI, está compuesto por 6 goteros con 6 esencias y 1500 tiras de papel que, según informaron autoridades del Instituto, permiten testear entre 500 y 1.000 personas.



El equipo de profesionales contó con el asesoramiento médico de la otorrinolaringóloga especialista en olfato Patricia Portillo Mazal, quien además trabaja en el Hospital Italiano (CABA) mientras que la empresa multinacional Firmenich, del rubro sabores y fragancias, aportó las esencias que se están utilizando que se encuentran autorizadas por el Código Alimentario Argentino (CAA).



"Es un método sencillo y eficaz que a través de seis esencias y un protocolo permite detectar casos positivos de coronavirus en personas que no presentan otra sintomatología más que la pérdida del olfato", explicó a Página/12 Fernando Pino, jefe del departamento del INTI a cargo del proyecto, quien remarcó que "no se trata de cualquier pérdida sino de una muy brusca, como si te bajaran el disyuntor de la luz".

En cuanto a la evaluación, explicó que es un procedimiento sencillo en el cual "el evaluador y la persona evaluada se colocan a una distancia de dos metros, se pone en el centro un soporte sobre el cual se apoya la tira reactiva y se le pide a la persona que tome la tira y la huela mientras se le lee una serie de opciones para que diga a cuál de esas opciones es la que más se asemeja al olor que percibe".

Según detalló el investigador, la cantidad de repeticiones va a depender del desempeño del evaluado para reconocer los olores. "El test funciona por cantidad de identificaciones, cuanto más indentificas quiere decir que mejor es tu olfato". Asociada a la prueba también hay un cuestionario para descartar que esa pérdida de la capacidad olfativa no esté vinculada a a alergias, rinosinusitis crónica, etc.

Ante la sencillez de la prueba, la pregunta que se impone es ¿por qué no hacer eso mismo de forma casera, con vinagre, lavandina u otro aroma? Al respecto, Pino explicó que "en primer lugar, la lavandina, el vinagre y otros productos tienen la contra de que además del olor producen una sensanción trigémina. Podés perder el olfato pero esa sensación asociada al nervio trigémino produce una reacción por la cual podés llegar a identificar el producto aun sin estar oliendo. En segundo lugar, al hacerlo de forma casera, hay un sesgo importante por conocer qué estás oliendo y , además, que no huela un olor no significa que tenga pérdida. Y en caso de que alguien se lo dé a oler a otro caseramente, no poder identificar el olor tampoco quiere decir que no tiene olfato, por eso se utilizan las opciones, que es una metodología clínica para diagnosticar la anosmia".