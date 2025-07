El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este viernes haber acordado en una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ambas partes trabajarán juntas para reforzar las capacidades de defensa aérea ucranianas.

“Hemos hablado de oportunidades en defensa aérea y hemos acordado que trabajaremos juntos para reforzar la protección de nuestro cielo”, dijo Zelenski en un mensaje publicado en sus redes sociales tras su llamada con Trump, que se produce después de que Washington haya suspendido el envío de misiles para sistemas antiaéreos Patriot y otro tipo de ayuda militar ya pactada con Ucrania, mientras evalúa los niveles de sus reservas de armamento.

Ambos líderes también acordaron organizar una reunión entre sus respectivos equipos de la que Zelenski no dio ninguna fecha. “Hemos tenido una conversación detallada sobre capacidades de la industria de defensa y sobre producción conjunta”, señaló el presidente ucraniano, quien expresó su disponibilidad para empezar a cooperar de forma directa con la parte estadounidense en este ámbito, especialmente a la hora de desarrollar drones y tecnologías relacionadas con los drones.

Zelenski ya habló con Trump de esta posibilidad en la cumbre de la OTAN celebrada el mes pasado en La Haya, y anunció esta semana un acuerdo entre una empresa ucraniana y una estadounidense para fabricar este año cientos de miles de drones. “También hemos charlado sobre las adquisiciones mutuas (de armamento) y las inversiones”, escribió mandatario, quien sigue esperando una respuesta de Trump a su oferta de comprar a EE.UU. con dinero europeo el armamento que con la anterior administración demócrata recibía gratis. “Ucrania apoya todos los esfuerzos para poner fin a las matanzas y para restablecer una paz justa, duradera y digna”, remarcó.

"Ningún progreso"

La conversación entre Trump y Zelenski se produce después de que el presidente de EE.UU. hablara el jueves por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin. Trump dijo después de esa llamada estar descontento por la falta de avances hacia la paz en la conversación. "Fue una llamada bastante larga; hablamos de muchos temas, incluido Irán, y también, como saben, de la guerra con Ucrania. Y no estoy contento con eso", declaró Trump a periodistas. Ante la pregunta sobre si había avanzado en la búsqueda de un acuerdo para poner fin al conflicto, Trump respondió: "No, no hice ningún progreso con él, en absoluto".

La opinión del inquilino de la Casa Blanca fue diferente a otras conversaciones que ha tenido con el líder del Kremlin. Desde que regresó al poder en enero, en la mayoría de las cinco llamadas anteriores con su par ruso, Trump hizo comentarios optimistas sobre el avance hacia un acuerdo sobre la guerra con Ucrania. Pero tras un acercamiento inicial más favorable, el líder estadounidense ha mostrado una creciente frustración con su homólogo ruso. En las últimas semanas, rechazó la oferta de Putin de mediar en el conflicto entre Irán e Israel, instándole a centrarse en la guerra de Ucrania.

En Moscú, el Kremlin afirmó que escuchó las declaraciones del magnate republicano sobre la falta de avances en las negociaciones. "Tomamos nota de todas las declaraciones del presidente Trump", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El gobierno ruso señaló el día anterior que la llamada duró casi una hora y que Putin insistió en que Rusia no renunciaría a las metas que se fijó sobre Ucrania. "Le dijo a Trump que Rusia continúa buscando una solución política y negociada al conflicto", declaró a periodistas Yuri Ushakov, asesor del mandatario ruso. "Nuestro presidente también declaró que Rusia seguirá con sus objetivos, que son la eliminación de las causas profundas bien conocidas que llevaron a la situación actual", aclaró.

Rusia exige que Ucrania le ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas, además de la península de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a ingresar a la OTAN, todas condiciones inaceptables para Kiev y sus aliados. La guerra en Ucrania ha causado la muerte de cientos de miles de personas desde que el conflicto bélico estalló en febrero de 2022. Moscú controla ahora amplias zonas del este y el sur del territorio ucraniano e hizo retroceder a las tropas de Kiev que habían incursionado hace un año en la región rusa de Kursk.

Fuego cruzado

Entre las novedades en el campo de batalla, Rusia lanzó contra Ucrania 11 misiles y 539 drones, entre aparatos no tripulados de ataque Shahed y réplicas de éstos. Los servicios de emergencia ucranianos reportaron al menos un muerto y 26 heridos. Zelenski repudió el ataque e instó a sus socios a ejercer una presión a gran escala como única vía posible ante la postura de Moscú. "Este fue uno de los ataques aéreos a mayor escala, deliberadamente masivo y cínico", escribió en su cuenta de X, precisando que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar 270 objetivos aéreos, mientras que otros 208 drones fueron neutralizados con interferencias electrónicas.

El Ministerio de Defensa ruso indicó haber destruido empresas militares ucranianas que fabricaban drones y otro tipo de armamento, un aeródromo y una refinería durante su ataque nocturno contra Kiev. "Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo (...) contra empresas dedicadas a la producción de aparatos aéreos no tripulados, drones FPV, sistemas móviles robotizados y equipamiento de uso militar en Kiev, así como contra un aeródromo militar y una refinería", detalló el mando ruso en su parte de guerra semanal. "El ataque fue realizado con armas de largo alcance y alta precisión de emplazamiento terrestre, misiles hipersónicos aerobalísticos Kinzhal y drones de largo alcance que lograron su propósito y destruyeron todos los objetivos", agregó.

Mientras tanto en Rusia, al menos una persona murió y varias resultaron heridas en un ataque con drones perpetrado por Ucrania contra las regiones de Moscú y Rostov (sur). "Los militares repelieron el ataque aéreo, pero por desgracia no estuvo exento de trágicas consecuencias", informó en Telegram el gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, al comunicar la muerte de una anciana a causa del impacto de un dron contra un edificio residencial.

Otras dos personas resultaron heridas en la región de Moscú, según su gobernador, Andréi Vorobiov. "Esta mañana en Serguéi-Posad (unos 60 kilómetros al noreste de la capital rusa) sufrimos el ataque de cuatro drones enemigos, por lo que fueron heridas dos personas", escribió en Telegram. "Los heridos son de mediana gravedad y su vida no corre peligro", añadió. El ejército ruso informó en una nota que derribaron un total de 48 drones ucranianos. En la región de Rostov derribaron 26; en Kursk, doce; seis sobre Bélgorod; tres en Oriol y uno en Lípetsk.

El gobernador de Udmurtia, Alexandr Brechalov, comunicó el derribo de tres drones, por lo que se paralizó el transporte público de la localidad de Izhevsk. En esa misma localidad el pasado 1 de julio fue atacada una empresa privada donde 33 personas resultaron heridas, cinco de ellas graves, según precisaron las autoridades médicas.

En paralelo a los ataques mutuos, Moscú y Kiev han llevado a cabo este viernes un nuevo canje de prisioneros, informaron ambas partes sin precisar números. En las últimas semanas, Rusia y Ucrania han realizado varios intercambios de prisioneros de guerra, el último de ellos el pasado 26 de junio, en conformidad con lo acordado en la segunda ronda de negociaciones, que tuvo lugar en la ciudad turca de Estambul.