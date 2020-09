Murió Toots Hibbert, leyenda del reggae

Tras la muerte de Bob Andy, Millie Small y Dobby Dobson, la música popular jamaicana vuelve a estar de luto en 2020. Aunque en esta ocasión se trata de una de sus figuras más internacionales. Mientras se esperaba el resultado de su hisopado, debido a que presentaba síntomas del COVID-19, Frederick “Toots” Hibbert falleció a última hora de este viernes en el Hospital Universitario de las Indias Occidentales de Kingston. Su desaparición física, a la edad de 77 años, marca el fin de una era en el reggae, género que acuñó gracias a su himno “Do The Reggay”, de 1968. Por ello era considerado no sólo uno de sus pioneros, sino también su padrino. Lo hizo como frontman de Toots and the Maytals, proyecto musical con el que estuvo en actividad a lo largo de seis décadas. Incluso hasta semanas antes de su muerte, pues el pasado 28 de agosto lanzó el que terminó siendo su disco póstumo: Got to Be Tough, el primero en una década. A pesar de eso, sorprendió a la crítica al hacerse de un repertorio que, por más que repasaba los diferentes estilos que marcaron su carrera, no dejaba de ser contemporáneo.

Producido por Zak Starkey (hijo de Ringo Starr), el vigésimo cuarto álbum de Toots and the Mytals, descripto por su autor como un trabajo de “canciones positivas”, cuenta además con las colaboraciones de Sly Dunbar (parte de la dupla Sly and Robbie), del propio Ringo y de Ziggy Marley, quien prestó su voz para rescatar uno de los clásicos de su padre: “Three Little Brids”. Apenas le informaron acerca de la muerte de Hibbert, el mayor de los hijos de Bob Marley compartió en su perfil de Twitter: “Hablé con él hace unas semanas, le dije lo mucho que lo amaba, nos reímos y compartimos nuestro respeto mutuo. Él era una figura paterna para mí, su espíritu está con nosotros”. Tal era la importancia de los Maytals en el reggae que era la única agrupación que podía dejar en un segundo plano a los Wailers. Al punto de que su Funky Kingston (1973) es considerado el disco que internacionalizó al género. Leroy Sibbles, vocalista de los legendarios Heptones, lo recuerda así: “Este disco tenía el soul, el funk y el gospel que más tarde Bob Marley incluyó en Catch a Fire (1973)."

Hijo de predicadores de la Iglesia Adventistas del Séptimo Día, el joven Hibbert descubrió su pasión por la música al sumarse al coro del templo, donde desarrolló un estilo que siempre le mereció comparaciones con el timbre de voz del cantante de soul Ottis Redding. Después de formar The Maytals, en 1962, el artista nacido en May Pen estuvo fuera de los escenarios entre 1966 y 1967 por posesión de marihuana. Experiencia que devino en su primer hit: “54-46 Was My Number” (alude al número que le asignaron en prisión). Una vez que cumplió su condena, creó Toots and the Maytals, con los que combinó ska, reggae, rhythm and blues, jazz, mento y calipso. Y ese explosivo cóctel sonoro dio vida al reggae. Antes de que el célebre productor inglés Chris Blackwell se encargara de internacionalizarlos al firmarlos para su sello Island Records, Toots y los suyos se convirtieron en estrellas en Jamaica por intermedio de singles del calibre de “Pressure Drop” y “Monkey Man”, que fueron versionados, respectivamente, por The Clash y The Specials en el boom del punk y del ska en el Reino Unido, a fines de la década de 1970.

Aparte del cover de The Specials, “Monkey Man”, firmada en 1969, ha sido versionada por Amy Winehouse, Not Doubt y Los Pericos, en Mystic Love (1968). Tras la aparición en 1980 del disco en vivo Live at the Palais, la agrupación se tomó una pausa hasta mediados de los noventa. Aunque, en el medio, Toots Hibbert se probó en solitario con el álbum Toots in Memphy (1988). Finalmente, el reconocimiento de la industria musical le llegó en 2005, cuando en el Grammy de ese año su trabajo True Love (2004), en el que colaboran Willie Nelson, Eric Clapton, Keith Richards, Bonnie Raitt y Manu Chao, ganó la estatuilla en la categoría “Mejor álbum de reggae”. En su última entrevista, realizada hace algunas semanas atrás por el diario inglés The Guardian, opinó sobre las protestas del Black Lives Matter. “La gente tiene que vivir junta, sea negra o blanca”, explicaba quien Toots, quien actuó por única vez en la Argentina en octubre de 2016, como parte del festival BUE. “Las personas deben estar al tanto de lo que están haciendo. No hagás locuras, siempre muestra amor”.