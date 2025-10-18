Este sábado 18 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se espera una jornada con tiempo agradable. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se presentará ligeramente nublado. Las temperaturas partirán de los 12 grados de mínima hasta alcanzar los 22 de máxima.

El domingo las condiciones y los registros térmicos serán casi idénticos a los de la jornada anterior. Estará parcialmente nublado y el termómetro oscilará entre los 12 y 22 grados.

El lunes la temperatura aumentará levemente. La mínima será de 14 grados y la máxima de 24, con cielo parcialmente nublado.