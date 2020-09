Un espacio para las voces del audiovisual

Con las salas cerradas y el cine disperso en la vía del streaming, el Festival de Cine Latinoamericano Rosario se acomoda y propone una edición especial. Con organización del Centro Audiovisual Rosario, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, la edición 2020 tendrá lugar entre los días 16 y 19 de este mes, a partir de una selección de largos y cortometrajes, junto a la modalidad de conversatorios y paneles.

“Para los festivales en su conjunto y a nivel nacional, es un año muy particular y atípico el que nos toca. Nosotros ya veníamos pensando en que no íbamos a poder programar una edición acostumbrada del Festival de Cine Latinoamericano, aun cuando la situación de la pandemia hubiese mejorado. No teníamos garantías de poder vislumbrar que las salas de cine estuvieran abiertas, para que los festivales pudieran realizarse desde el encuentro entre las películas, el público y los directores, en esa simbiosis que se genera sólo en las salas de cine y que se potencia desde los festivales”, explica Valeria Boggino, directora del CAR, a Rosario/12.

“Teniendo esto como norte y pensando en que es importante para los realizadores y el público seguir de alguna manera reuniéndonos en torno al cine, es que pensamos una edición que fuera especial, porque así lo indica el contexto, pero además porque queríamos estar muy atentos a potenciar al festival como un espacio en donde pudiéramos conjugar distintas voces representativas del sector audiovisual, sobre todo local y regional, teniendo en cuenta que el festival, a lo largo de sus años, siempre ha sido un ámbito posibilitador de estos diálogos y encuentros entre los distintos actores que hacen a toda la realización cinematográfica”, distingue Boggino.

La de este año debiera haber sido la edición 27 del festival. El escenario complicó todo, pero es importante que el CAR apueste por la continuidad del espacio, y que a pesar o a propósito de la pandemia lo sostenga desde sus posibilidades. En este sentido, y de acuerdo con el recorrido logrado, hay que señalar lo que apunta la directora del CAR cuando dice que “cada género tuvo su espacio destacado en el festival, la ficción, el documental, el experimental, la animación. Hemos propiciado desde siempre una competencia oficial para realizadores rosarinos, la competencia de escuelas de cine, la posibilidad de tomar seminarios o capacitaciones, charlas. Es con la intención de recuperar aunque sea en parte todo este escenario, que proponemos estos encuentros donde escucharnos y pensar algunas acciones hacia futuro. Estarán representados distintos actores, desde asociaciones o colectivos, junto al Estado en todos sus niveles: el municipio, la provincia y también la nación. Vamos a estar compartiendo dos charlas importantes: ‘Perspectivas de la producción local’ y ‘Perspectivas de la exhibición’, de alguna manera el comienzo y el fin de todo proceso de producción cinematográfica. Se suman dos charlas con realizadores –Ayar Blasco sobre Lava y Tomás De Leone con Un sueño hermoso, películas que podrán verse- y una programación que incluye también una selección de cortos”.

Las películas y los cortos podrán verse de manera gratuita y sin suscripción a través de elcairocinepublico.gob.ar durante 24 horas. Y las charlas, también de acceso libre, tendrán lugar en el Canal de YouTube del Centro Audiovisual Rosario. Los títulos contemplados son: miércoles a las 16: Lava (Argentina, 2019), dirigida por Ayar Blasco. Los medios de comunicación fueron invadidos y la ciudad es subyugada por gatos gigantes, que no temen en jugar con los humanos como si fueran ovillos de lana o ratones. Tal vez la mejor suerte esté en la historieta independiente o en los tatuajes. Jueves a las 16: Averno (Bolivia/Uruguay, 2018), dirigida por Marcos Loayza. Premiada en Bafici, Averno acompaña a un joven lustrabotas en la búsqueda de su tío, perdido en el Averno. Mitología y realidad, entrelazadas desde el imaginario andino. Viernes a las 16: Cortometrajes premiados en el Festival de Cine Latinoamericano 2019: Historia de una casa (Argentina, 2019, Ignacio Masllorens), Guaxuma (Brasil, 2018, J. Pechberty, D.Megherbi y L. De Melo), 32-Rbit (México, 2018, V. Orozco Ramírez), El día de los conectados (Cuba, 2018, C. Bosch, N. Ballahsene, S. Rancan?o y J. M. Restrepo). Sábado a las 16: Un sueño hermoso (Argentina, 2020), dirigida por Tomás De Leone. La película es un estreno del Festival, y acompaña la vida de Alejandra Podestá, apenas una niña cuando fue elegida para protagonizar De eso no se habla, de María Luisa Bemberg. La deriva de su historia será trágica, y alcanzará a la sección de policiales.

Las charlas serán cuatro: miércoles a las 18: El psicodélico mundo de Ayar B. Charla con Ayar Blasco, director de Lava. Jueves a las 18: Perspectivas de la producción audiovisual local, con las presencias de Carina Cabo (secretaria de Cultura y Educación), Sebastián Chale (Secretario de Desarrollo Económico y Empleo), Marina Magnani (Vicepresidenta Segunda del Concejo Municipal), Félix Fiore (Subsecretario de Industrias Culturales y Creativas, Ministerio de Cultura), Juan Mangiantini (Cluster Audiovisual Rosario) , un representante de SET Audiovisual Rosario, un/a representante de CEPIAR (Cámara de Empresas Productoras de la Industria Audiovisual Rosario), una representante de MAR (Mujeres Audiovisuales Rosario) y un representante de Área Rosario. Viernes a las 18: Perspectivas de la exhibición cinematográfica. Con las presencias de Federico Ambrosis (director general del Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, miembro de RAFMA. Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales), Héctor Molina (director de Unicanal, UNR), Ariel Vicente (coordinador y programador de El Cairo Cine Público), Juan Pablo Gugliotta (director de Cont.ar), Guillermo Acrich (director 5RTv), Adrián Ortiz (gerente de Complejo Cines Monumental) y un representante de Cines del Centro. Sábado a las 18: Una mirada sobre el feminismo en el cine argentino. Charla con Tomás De Leone, director de Un sueño hermoso.