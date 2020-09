"Brooklyn Nine-Nine", Carmen Maura y "The Spanish Princess"

* Jake Peralta y su team tienen las normas IRAM de idioteces en una comisaría. Mejor dicho, reformaron el concepto, formato y su gracia. Basta comprobarlo con ver un solo episodio de Brooklyn Nine-Nine, comedia policial cuya séptima temporada se estrena hoy lunes por Warner Channel. Sus trece episodios irán los lunes a las 21 horas.



* El 11 de octubre STARZPLAY estrenará The Spanish Princess, realizada por el mismo equipo de The White Queen y The White Princess. Esta entrega está centrada en la figura de Catalina de Aragón (Charlotte Hopper) y los acontecimientos que siguieron a la muerte de su primer esposo. Es decir, cuando la española tomó la decisión de casarse con su cuñado, más conocido como Enrique VIII (Ruairi O'Connor). Spoiler: va a terminar mal.



* Carmen Maura y fusil en mano. Así es la primera imagen de Alguien tiene que morir, la nueva serie de Manolo Caro (La casa de las flores). Thriller y humor negro en una miniserie de tres episodios que Netflix estrenará por el 16 de octubre y tiene mucho de culebrón, algo de ballet y el contexto de los años ’50 en España. Además del tono y nombres almodovarianos aparecerá Cecilia Suárez –la musa del realizador- y Ernesto Alterio.



El personaje:

Nadja de What We Do in the Shadows (Natasia Demetriou). Vampiresa medieval y con aspecto de dominatrix que acaba en la Staten Island del presente. Pecaminosa, implacable y rencorosa con los seres vivos pero con problemas bien básicos al lidiar con la tecnología moderna. Como por ejemplo que se le quedan los auriculares de una víctima enganchados en sus colmillos.