Las Eliminatorias Europeas depararon algunas sorpresas este domingo, como también varias de las habituales goleadas sobre selecciones muy débiles, como el 3-0 de Croacia sobre Gibraltar que dejó a los de Luka Modric (jugó 20 minutos) muy cerca de convertirse en los primeros clasificados de la UEFA al próximo Mundial.

Y gran parte de esto se debe al histórico triunfo 2-1 de Islas Feroe sobre República Checa, que ilusiona como nunca a la nación nórdica de apenas 50 mil habitantes. Los feroeses nunca jugaron siquiera una fase final de Eurocopa y, hasta estas Eliminatorias, tenían una marca de 8 triunfos y 64 derrotas en 80 partidos en clasificaciones mundialistas. Contra los checos, los goles los hicieron un futbolista del Ascenso esloveno y otro de la Segunda División de Dinamarca.

Así las cosas, este grupo quedó con Croacia como puntero (16 unidades y dos partidos por jugar), los checos de escoltas (13 y un partido) y los feroeses terceros (12 y un partido), además de los eliminados Montenegro (6) y Gibraltar (0).

La cosa se definirá a mediados de noviembre, cuando Islas Feroe visite a Croacia y República Checa sea local de Gibraltar. Pinta complicado para los nórdicos, pero un empate de visitante y una derrota de los checos, que tendrán toda la presión encima, los dejaría segundos por diferencia de gol. Vale recordar que en Europa, los primeros de cada grupo clasifican directo al Mundial mientras que los segundos van a un repechaje interno.

En otro de los partidos de la jornada, Austria pagó caro en materia de karma el hacerle pasar vergüenza a San Marino la fecha pasada (10-0) y se llevó una derrota inesperada de Rumania que le demorará su clasificación. A falta de dos fechas, Austria lidera con 15 puntos seguida de Bosnia y Herzegovina (13), Rumania (10), Chipre (8) y San Marino (0).

Por otra zona, Países Bajos y Polonia ganaron sus respectivos partidos y prolongaron su lucha por el primer lugar a falta de dos fechas. Los neerlandeses (16) golearon 4-0 a Finlandia (10) mientras que los polacos (13) derrotaron 2-0 de visitantes a Lituania (3).

Otro grupo parejo es el de Dinamarca y Escocia, ambos con 10 puntos y dos fechas por disputar. Los daneses superaron 3-1 a Grecia (3; ya eliminada) y los escoceses hicieron lo propio con Bielorrusia (0) por 2-1.

Entre los partidos más atractivos de este lunes están Gales vs. Bélgica, con la posibilidad de que el ganador quede primero en su zona; Irlanda del Norte-Alemania, con los germanos obligados a llevarse los tres puntos; Islandia-Francia y Eslovenia-Suiza, con chances de clasificación para franceses y suizos. Todos jugarán a las 15:45.