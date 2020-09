El gobierno bonaerense advierte por los intendentes "que no cumplen las normas sanitarias"

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, realizó un llamado "a los intendentes de la oposición que no cumplen las normas sanitarias", en particular tras las decisiones tomadas por los intendentes de Tandil y La Plata. "Una situación anárquica, en la que cada uno hace lo que se le antoja, en medio de una pandemia tiene una única consecuencia: mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de muertes", señaló Bianco. Respecto de la relación con el gobierno porteño confirmó que aún no hay reuniones pautadas, pero destacó la necesidad de acordar la continuidad del aislamiento en el AMBA para contener al coronavirus.

"No hay prevista ninguna reunión con el gobierno de la Ciudad todavía. Pero siempre ha habido una coordinación para la continuidad del aislamiento. Nosotros esperamos seguir consensuando y coordinando porque, como hemos dicho hasta el hartazgo, el AMBA es un único espacio sanitario", apuntó Bianco días después de la tensión generada por el traspaso de un punto de la coparticipación a la provincia.

Al dar el informe epidemiológico semanal, el ministro de Salud, Daniel Gollan, destacó que, en las últimas dos semanas, "las curvas de contagio muestran un proceso de inflexión" en el AMBA , pero resaltó la necesidad de tomar el dato de manera cuidadosa: "Ya hemos tenido otros procesos de inflexión y ni siquiera estamos volviendo a la cantidad de casos de hace dos semanas".

Por otra parte, el informe también destacó un aumento de casos en los municipios del interior provincial --alcanzó un 17% del total-- en particular, el caso de Tandil, que la semana pasada decidió unilateralmente salir del sistema de fases provincial y duplicó los nuevos casos en la última semana.



Un pedido a los intendentes opositores

"Le pedimos nuevamente al intendente (Miguel Ángel Lunghi) que no se ponga creativo, que cumpla con las normas. En la anarquía no gana nadie, pierden los tandilenses", sentenció Bianco y agregó: "Habrá que ver si decide respetar la normativa provincial y nacional. Nosotros vamos a seguir cuidando a los y las tandilenses".

El jefe de Gabinete también señaló, ante una consulta, que el intendente PRO de La Plata, Julio Garro, no solicitó permiso para abrir un autocine en la ciudad capital, que continúa en fase 3. Bianco aclaró que esa actividad está prohibida en la fase de aislamiento preventivo y debería contar con el permiso bonaerense y nacional.



"El sistema de fases no es algo que se nos ocurrió a nosotros sino que es algo que trabajamos en conjunto, incluso algunos de los puntos del sistema de fase fueron propuestos por los intendentes de la oposición", les recordó Bianco y expresó una "preocupación general por los intendentes de la oposición que no están cumpliendo con las normas", aunque descartó que se vayan a imponer sanciones desde el gobierno provincial.

Bianco evitó responder en nombre de los jefes comunales de Juntos por el Cambio sobre el faltazo al anuncio de incremento salarial al personal policial que realizó el viernes pasado el gobernador Axel Kicillof para resolver la revuelta policial. "Hay que preguntárselo a ellos, pero ya se está trabajando con absoluta normalidad en el servicio de seguridad en toda la provincia", apuntó.

Protestas policiales y festejos primaverales

El jefe de Gabinete sí mostró su preocupación por la consecuencia sanitaria que tendrá los descuidos que existieron durante las protestas. "Hemos visto imágenes donde estaban amuchados, con el barbijo mal puesto y a los gritos. Esto tendrá un impacto en la cantidad de contagios, como hemos visto en otras marchas anticuarentenas y antiperonistas".

En el mismo sentido, Bianco hizo un llamado a los jóvenes bonaerenses ante la imposibilidad de realizar los típicos festejos del Día de la Primavera e indicó que ya "hay intendentes que nos llamaron preocupados". "Hay que cumplir las formas y las normas, no estamos en condiciones de tener festejos masivos. No nos juntemos en los parques, no nos juntamos en las plazas. Hagamos un videíto, llamemos a los amigos, reguemos las plantas", les pidió el jefe de Gabinete.