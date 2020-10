Mujeres detrás de la cámara

El viernes 18 de septiembre comenzará el ciclo “Directoras”, programado por la Comisión de Género DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), en colaboración con Cine Arte Lumière y la plataforma GPS Audiovisual, impulsada por la periodista Julia Montesoro. El ciclo estará dedicado a películas argentinas recientes dirigidas por mujeres –tanto ficción como documental– y las realizaciones podrán verse de manera gratuita todos los viernes a las 20 en la sala virtual de Cine Arte Lumière.



Las cineastas Carmen Guarini e Inés de Oliveira Cézar integran DAC desde hace años. En 2019 crearon la Comisión de Género, con auspiciosos antecedentes como MUA-Mujeres Audiovisuales (2015) o Acción Mujeres (2017), e incluso un ciclo creado en 2014 por la propia institución, quizás algo adelantado a su época. “Inés y yo formamos parte hace muchos años de la Comisión Directiva. Un poco antes de la existencia de estas organizaciones súper activas y muy necesarias, que surgieron como expresión de la imperiosidad de dar batalla por nuestros reclamos de espacios en la industria audiovisual argentina, con Inés organizamos un ciclo de encuentros con directoras en el Centro Cultural de la Cooperación llamado Mujeres Detrás de Cámara. En ese momento esperábamos convocar a las directoras a que vinieran a escucharse y a compartir sus temas, pero no tuvimos mucho éxito. No era el momento. No repetimos el ciclo pero por suerte quedó grabado (http://genero.dac.org.ar/multimedia/)”, explica Guarini en diálogo con Página/12.

A comienzos de 2019, DAC fue invitada a participar del encuentro internacional “Women in Film Industry” en Zagreb, y Guarini viajó como representante de la entidad argentina. “Ahí tomé contacto con las problemáticas de Europa y el constante debate que tienen las directoras y productoras en casi todos los países. La excepción es Suecia. Ese mismo año decidimos con Inés generar la Comisión dentro de DAC, tan necesaria. A partir de allí instrumentamos un Taller con Perspectiva de Género para estimular el desarrollo de proyectos con tutoras del nivel de Anahí Berneri en guion o Vanessa Ragone en producción. En la edición de este año, esa tarea tan creativa estará a cargo de Natalia Smirnoff y Barbara Sarasola Day”, detalla Guarini. La pandemia frustró algunos planes del calendario 2020, pero la Comisión continúa generando actividades que están disponibles en la web de DAC y Género DAC, y próximamente habrá novedades sobre un nuevo espacio en Ventana Sur.

El ciclo “Directoras” abrirá este viernes con La afinadora de árboles, una exquisita pieza dirigida por Natalia Smirnoff que tensiona los estereotipos creados en torno a la categoría social de “mujer exitosa” y cuenta con los protagónicos de Paola Barrientos, Marcelo Subiotto y Diego Cremonesi. “Me parece que en este momento se está llevando adelante un trabajo cultural muy profundo. Hay muchas mujeres que están trabajando en esto, poniéndole mucha garra, y eso hace que los hombres participen en un trabajo conjunto que permita visibilizar otras miradas. Es natural que si quienes eligen son siempre hombres, tal vez la mirada de las mujeres les resulte más ajena. Para mí Argentina es uno de los países con mejores directoras. Siempre que me toca viajar me preguntan por este fenómeno, y creo que hay que apoyar estas iniciativas porque no es algo común en las cinematografías del mundo. El problema de exhibición supera el tema de las mujeres, porque se trata de algo general a la hora de exhibir películas, pero tratándose de directoras esto puede tener muchas más complicaciones”, puntualiza Smirnoff.

A la hora de explicar el origen de las desigualdades de género en el campo cinematográfico, no hay una única respuesta y según Guarini las explicaciones son complejas: “Hay muchas especialistas trabajando en el tema, no creo que haya un único motivo; el económico es uno, pero el cultural quizás sea el más fuerte. Las mujeres dimos grandes pasos. Pongo a la cabeza la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Encuentro Nacional de Mujeres, y sin duda lo que detona todo es el movimiento Ni Una Menos. Todo eso produjo un contexto muy favorable para el surgimiento de las distintas comisiones que fueron formándose en las asociaciones de profesionales del audiovisual. Son espacios muy necesarios, porque primero hay que modificar las conciencias de todes, para luego generar nuevas prácticas. Todo lleva tiempo, pero creo que estamos muy bien encaminadas”.

El ciclo continúa el viernes 25 de septiembre con Baldío (2019) de Inés de Oliveira Cézar, último film protagonizado por la actriz Mónica Galán; Ata tu arado a una estrella (2017), documental de Carmen Guarini sobre la figura del legendario cineasta Fernando Birri; Hasta que me desates (2017) de Tamae Garateguy; Rosita (2018) de Verónica Chen; Desmadre, fragmentos de una relación (2017) de Sabrina Farji; Método Livingston (2019) de Sofía Mora; y Miró - Las huellas del olvido (2018) de Franca González.

Natalia Smirnoff sostiene que se trata de una cuestión de apoyo y conciencia general, y afirma: “Un ciclo como este es una oportunidad para seguir explorando diferentes miradas, para poner el foco en aquellas películas que quizás pasan de largo y vale la pena ver. La afinadora de árboles, por ejemplo, no está en CineAr ni en ninguna plataforma y es una película a la que le fue muy bien entre los espectadores. Sin embargo, no tiene espacio y no hay forma de verla. Constantemente me escriben consultándome adónde se puede ver y hasta ahora no había un lugar”.

El catálogo propone un recorrido por diversos estilos y miradas desde la ficción o el documental: “Cada espacio que surja para mostrar la producción de las mujeres en el mundo audiovisual contribuye a mostrar el talento, la capacidad, la constancia. Por eso son necesarios y bienvenidos. Desde Acción Mujeres del Cine también se trabajaron ciclos en canales provinciales y en festivales. La consigna es ‘visibilizar’ nuestro cine, nuestras miradas. En eso también hay que destacar el valor de sostenerse en el tiempo pese a todas las dificultades, como lo hizo el festival La Mujer y el Cine, que fue y es obra de muchas compañeras, en particular de Annamaría Muchnik quien sostiene la antorcha contra viento y marea”, destaca Guarini.

La intención desde DAC es mostrar la diversidad y calidad de las películas de realizadoras argentinas. “Hoy ficción y documental corren a la par si hablamos de lenguaje cinematográfico. Por supuesto el ciclo es pequeño, pero aspiramos a poder darle continuidad y allí la idea es incluir a la mayor cantidad de últimas producciones que podamos”, detalla Guarini. El objetivo es también convertir a Cine Arte Lumière en una pantalla para los futuros estrenos de directoras argentinas, cuando las actividades artísticas se reanuden. Ata tu arado a una estrella podrá verse el viernes 2 de octubre a las 20, y sobre su realización la directora expresa: “Mi deseo es sin duda homenajear a un grande del cine como Fernando Birri, pero también dialogar con los espectadores acerca de la necesidad humana de construirnos utopías y de su vigencia, pese a los detractores de ese concepto. Esto es lo que nos da impulso vital todos los días, y hoy lo necesitamos más que nunca”.