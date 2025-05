La actividad política de Cristina Fernández de Kirchner se aceleró en mayo y más intenso promete ser junio. La presidenta de Partido Justicialista nacional no solo dinamizó el debate interno en el partido sino que ahora parece lanzarse con más ímpetu a los diferentes procesos electorales que se realizan en las provincias. El lunes comenzará con una entrevista televisiva para luego el sábado 7 de junio viajar a Corrientes para acompañar y respaldar al candidato local del PJ, Martín "Tincho" Ascúa. Todo enmarcado en lo que anticipó el pasado 25 de mayo cuando dijo que "es preciso volver a ser militantes políticos" dejando de lado egos y mezquindades que, afirmó CFK, han provocado una fragmentación inútil.

"Atención, guardá la fecha | El sábado 7 de junio, Cristina Kirchner y yo tenemos un encuentro con toda la gente decente que sueña con una Corrientes con oportunidades y sin corrupción. ¡No te lo pierdas!", escribió Ascúa en redes sociales a modo de convocatoria para el acto que tiene planeado realizar a modo de lanzamiento de campaña.

El Consejo Nacional del Partido Justicialista había apoyado el martes pasado la candidatura de Ascúa durante una reunión presidida por Fernández de Kirchner en la sede partidaria de la calle Matheu 130, que tuvo como objetivo evaluar la "situación política y electoral" del país.

La visita de la ex jefa de Estado a Paso de los Libres fue confirmada por la titular del PJ correntino y ex senadora Ana Almirón, quien aseguró que CFK se mostró "preocupada" por el temporal en esa jurisdicción y destacó la intención de la ex mandataria de que el peronismo "gobierne" la provincia ubicada en la Región del Litoral.

Ascúa estuvo reunido en más de una oportunidad con Cristina Kirchner mientras se resolvía la intervención al PJ correntino. Con el partido ahora normalizado crece el entusiasmo por pelear la gobernación al radicalismo que supo ser miembro de Cambiemos durante la presidencia de Mauricio Macri y ahora es una de las provincias aliadas al gobierno de Javier Milei.

Las elecciones a gobernador en Corrientes, previstas para el 31 de agosto, se perfilan como una disputa clave. El actual mandatario provincial y presidente de la UCR local, Gustavo Valdés, no puede buscar la reelección, pero mantiene influencia dentro del escenario político correntino. En ese sentido, el gobernador tiene entre los posibles sucesores a su hermano Juan Pablo Valdés.

Antes del viaje a Corrientes, la expresidenta dará una entrevista que se realizará en C5N. Será el lunes pero se descarta que realice algún anuncio sobre su futuro electoral. En general, la estrategia de CFK gira alrededor de información, secreto y sorpresa, por lo que es poco probable que -con tanto tiempo por delante en lo que hace a los plazos electorales en la provincia de Buenos Aires-- haga o deslice un anuncio sobre una posible candidatura.

En la provincia de Buenos Aires, la más importante en lo que hace el peso electoral, todavía hay mucho por resolver entre los sectores del peronismo referenciados en la expresidenta y los que giran alrededor del gobernador Axel Kicillof. Habrá que ver si hay tiempo para abandonar "mezquindades y egos" y mejorar las posibilidades electorales frente a la alianza que está llevando adelante el PRO bonaerense con La Libertad Avanza.

Por caso, la semana pasada, Cristina Kirchner habló dos veces. Una públicamente, el domingo 25 de mayo en el cierre del Encuentro de la Cultura Popular. La otra fue en ocasión de una reunión del PJ.

El domingo pasado no sólo tuvo un mensaje fuerte para el gobierno de Milei, al que le anticipó un nuevo default fruto de aplicar las mismas recetas de Martínez de Hoz, Cavallo y del menemismo. En otro tramo de su discurso se refirió al PJ y el movimiento nacional y popular. Hizo un llamado a la unidad sin dobleces: “Tenemos que volver a ser militantes políticos. Esto requiere capacidad de análisis, poder ver más allá de la próxima elección y, fundamentalmente, dejar de lado las mezquindades y los egos que tanto daño han hecho y han provocado una fragmentación inútil”, dijo.

La expresidenta reclamó la necesidad de generar más debate interno porque, indicó, “la fragmentación aparece cuando no hay discusión". Es por eso que llamó al debate interno para lograr una síntesis que permita ser tomada por la sociedad para lograr las transformaciones necesarias. Reivindicó el rol del Estado pero advirtió la necesidad de construir una nueva estatalidad que de respuestas a las necesidades sociales y con eficiencia.

Tres días después, ya en reunión del PJ, Cristina Kirchner promovió el debate sobre la necesidad de que las listas para los comicios legislativos estén conformadas por dirigentes de probado compromiso con los lineamientos partidarios. El otro eje de debate de ese día fue la necesidad de generar lineamientos político que transformen al peronismo en una alternativa electoral para los comicios de octubre y recuperar al electorado que ahora está desencantado con Milei.