En una nueva jornada del juicio seguido contra Lidia Cardozo por el homicidio de su hijo Leonel Francia, de 11 años de edad, se reprodujeron las declaraciones brindadas en Cámara Gesell por dos compañeros de escuela del niño. Los chicos aseguraron que Leonel llegaba con moretones y chichones y que les contó que su madre le pegaba y lo amenazaba. También un vecino declaró que veía al nene con marcas como de cintarazos.

Cardozo está imputada por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas, en concurso real.

Los testimonios de los niños aportaron detalles inquietantes sobre la vida cotidiana del pequeño que murió el 31 de agosto de 2023 e incriminaron a la madre. Los compañeros relataron que Leonel solía llegar a clases con "moretones y chichones", y que inicialmente atribuía las lesiones a caídas accidentales, aducía que se había caído o se había golpeaba solo. Sin embargo, con el tiempo, les contó que su madre le pegaba.

Además, los chicos contaron que Leonel les dijo que cuando no hacía caso, Cardozo lo amenazaba con dejarlo sin comer o con obligarlo dormir afuera.

Uno de los compañeros declaró que, aunque vivían en el mismo barrio, solo jugaban en la escuela porque la madre de Leonel no le permitía salir. Él les pedía que no lo fueran a buscar pero a veces se escapaba. También mencionó que nunca faltaba a clases, pero llegaba tarde porque debía abrir el corralón familiar antes de asistir.

Durante la audiencia también dió su testimonio un vecino de la acusada, quien afirmó haber visto marcas rojizas en los brazos y piernas del niño, similares a las que dejarían los golpes con un cinturón. Señaló que Leonel no se relacionaba con otros chicos del barrio. Además, este testigo contó que había tenido problemas con Cardozo porque era muy agresiva y prepotente.

También declaró como testigo la sobrina de la mujer acusada. Aseguró que su tía mantenía una buena relación con el niño y que este no realizaba tareas pesadas en el corralón. Justificó la falta de vínculos de Leonel con otros niños por la circulación de drogas en la zona. Respecto al hecho que terminó con la vida de su primo, sostuvo que, a su entender, se trató de una caída desde una escalera.

El tribunal colegiado que lleva adelante el debate está integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, de la Sala I.

El 31 de agosto de 2023 Lidia Cardozo llegó con Leonel sin vida al Hospital Papa Francisco. El niño presentaba una grave lesión en la cabeza. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneal grave por lesión punzopenetrante.

El fiscal penal Santiago López Soto representa al Ministerio Público. La defensa está a cargo de Mario López Escotorín, mientras que la querella es ejercida por Miguel Nicolás Fernández y Rodrigo Palacios. El juicio continuará el próximo lunes 1° de septiembre, con más testimonios.