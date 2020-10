Copa Libertadores: Tevez, Enzo Pérez y Lisandro López, entre las figuras

Carlos Tevez por Boca, Enzo Pérez por River y Lisandro López por Racing en un primer plano. Más al fondo, Cachete Morales por Tigre y Francisco Pizzini de Defensa y Justicia. La Conmebol retrató el reinicio de la Copa Libertadores que se retoma este martes con una ilustración de 32 de las figuras de los equipos que compiten por el máximo certamen sudamericano de clubes, entre ellos los de los cinco equipos argentinos mencionados, por supuesto.

El torneo se reinicia este martes tras casi seis meses de parate obligado por la pandemia y mientras el coronavirus sigue haciendo estragos en el continente. El certamen se larga desde las 19.15 con Jorge Wilstermann-Paranaense (ESPN) y Colo Colo-Peñarol (Fox Sports) y, en segundo turno, desde las 21.30, Binacional-Liga de Quito (ESPN) y Santos-Olimpia, (Fox Sports).

Entre las figuras elegidas por la Conmebol, se destaca el brasileño Bruno Henrique, una de los cracks del vigente campeón Flamengo. En tanto, también aparecen varios argentinos que militan en el exterior, como el delantero Raúl Bobadilla (ex River y Argentinos, hoy en Guaraní de Paraguay), el mediocampista Damián Díaz (ex Boca, Central y Colón, ahora en Barcelona de Ecuador), su colega Cristian Pellerano (ex Atlanta, Chicago, Racing e Independiente; ahora en Independiente del Valle de Ecuador), el zurdo Andrés D'Alessandro (ex River y San Lorenzo; en Inter de Porto Alegre), el volante Luciano Aued (ex Gimnasia y Racing; hoy en Universidad Católica de Chile) y el delantero Gonzalo Bergessio (ex Platense, Racing y San Lorenzo; ahora en Nacional de Uruguay. Además, está el colombiano Teófilo Gutiérrez, bien conocido por estos pagos tras sus pasos por Racing, River y Lanús.



Los equipos argentinos arrancarán recién el jueves, tras recibir un permiso de la Conmebol ya que cuentan con menos días de entrenamiento que la mayoría de sus rivales y, además, no se reinició la competencia local. Desde las 17, Racing recibe a Nacional (Fox Sports); a las 19, River visita a San Pablo (ESPN) y Defensa será local de Delfín de Ecuador (ESPN); a las 21 Boca visita a Libertad (ESPN); y a las 23, Tigre será visitante de Guaraní (Fox Sports).





Mientras tanto, este miércoles habrá cinco partidos: Inter de Porto Alegre-América de Cali (19.15 por ESPN); Estudiantes de Mérida-Alianza Lima (19.15 por Fox Sports); Bolívar-Palmeiras (21.30 por ESPN), U. Católica-Gremio (21.30 por Fox Sports); Independiente Medellín-Caracas (21.30 por Fox Sports).