Copa Libertadores 2020: Racing se mide con Nacional de Uruguay

Duelo de punteros en el Grupo F de la Copa Libertadores 2020: el Racing de Sebastián Beccacece recibe a Nacional de Montevideo, desde las 17, en Avellaneda. Ambos elencos llegan con seis unidades, al tope de la zona que comparten con Estudiantes de Mérida de Venezuela y Alianza Lima de Perú.

La Academia tendrá algunas bajas indeseables para el DT, como las del lateral derecho Iván Pillud y el mediocampista Matías Zaracho, ambos lidiando con el coronavirus, aunque un reciente resultado negativo en el test del defensor, le abrió las puertas para ser parte de la partida si el entrenador lo considera necesario. Además, el chileno Marcelo Díaz y el santafesino Nery Domínguez no están en óptimas condiciones físicas.

Desde que Beccacece tomó la conducción del equipo en 2020, Racing no sabe lo que es perder: seis triunfos y cuatro empates, incluido el recordado 1-0 sobre Independiente en el clásico de Avellaneda, con dos jugadores menos. Claro que mucha agua ha pasado bajo el puente y, al igual que el resto de los equipos argentinos, el equipo liderado por Lisandro López tendrá que lidiar con la inactividad con la que llega a la cita.

En los inicios del certamen, Racing venció por 2-1 como visitante al equipo venezolano (goles de Nicolás Reniero y Zaracho) y le ganó 1-0 como local al conjunto peruano (Reniero, nuevamente). Por Nacional, el conjunto uruguayo suma un 1-0 a Alianza Lima de visitante, y en Montevideo venció por el mismo marcador a Estudiantes.

Nacional invicto y Bergessio goleador

Los dirigidos por el ex arquero Gustavo Munúa retomaron la actividad profesional el pasado 9 de agosto, en el empate 1-1 ante Peñarol en el clásico uruguayo, en la reanudación del campeonato charrúa. En total, disputaron desde esa fecha ocho encuentros con seis victorias y dos empates, lo que les da un mayor rodaje futbolístico que su rival de turno, que no contó ni siquiera con partidos amistosos previos.



Su máximo emblema es el ex Platense, Racing y San Lorenzo Gonzalo Bergessio (36 años), quien lleva ocho goles en ocho partidos desde que se reanudó el fútbol. En tanto, otro ex Racing, el volante Claudio Yacob no será de la partida.

Cambio de último momento

El árbitro brasileño Anderson Daronco, quien iba a dirigir el partido, dio positivo en coronavirus y por ese motivo la Conmebol modificará toda la terna. Así se informó oficialmente, luego que los testeos a Daronco, como a sus asistentes Fabricio Vilarinho, Rafael Alves y Bruno Arleu dieran positivos. Los tres fueron aislados en un hotel céntrico para poder sortear el cuadro que los afecta.

Ahora el que dirigirá el cotejo entre Racing y Nacional será el chileno Christian Garay, quien iba a ser el cuarto árbitro del partido entre Defensa y Justicia y Delfín de Ecuador. Junto a Garay estará su compatriota Christian Schiemann y la argentina Mariana de Almeida, entre las líneas, mientras que Fernando Echenique será el cuarto árbitro.

Formaciones, hora y TV

RACING CLUB: Arias; Montoya, M. Martínez, Sigali, Mena; Solari, Miranda, Rojas; Fertoli, L. López, Reniero o Garré. DT: Beccacece.

NACIONAL DE MONTEVIDEO: Rochet; Méndez, Corujo, Vinicius, Oliveros; Carballo, Neves; Trezza, S. Rodríguez, Castro, Bergessio. DT: Munúa.

Estadio: Racing. Arbitro: Christian Garay (Chile). Hora: 17. TV: FOX Sports.