Manuel Adorni fue, finalmente, electo como legislador porteño. No fue una sorpresa ni mucho menos. No había una sola encuesta que no diera a La Libertad Avanza con los votos suficientes como para meter un legislador. Sin embargo, hay una pregunta en el aire: ¿asumirá?



El vocero presidencial quedó primero en las urnas con el 30,1 por ciento de los votos y, por delante, se abre un dilema: qué hacer respecto a su cargo en el Poder Ejecutivo Nacional.

Entrevistado por la 750, Diego Ernesto, abogado constitucionalista, explicó cuáles son los escenarios que se abren respecto al futuro del portavoz, ya que, dijo, hay incompatibilidades sobre la mesa.

En el primero de los escenarios, dijo Ernesto, está la posibilidad de que Adorni sea un candidato “testimonial”. Esto es, que nunca asuma como legislador y que su rol en la campaña haya sido el de traccionador de votos.

“Podría ser testimonial. No asumir la banca. No es un delito tipificado, pero hace ruido. Porque es un engaño. Porque la gente votó a alguien y después no va como legislador”, afirmó.

En tanto, dijo ,“el segundo caso es asumir el 10 de diciembre y el 5 de enero renunciar porque el Presidente lo convocó de urgencia”. El tercero, precisó, “es que tenga los dos cargos”.

Este último escenario, sostuvo, “legalmente no puede hacerlo”. “Existe una incompatibilidad. No solo horaria, sino ética y moral. La Constitución dice que los legisladores no pueden tener otro cargo pagado por el Tesoro”, afirmó.

Pero aclaró: “Pero en el Gobierno de Vidal se hizo una práctica común eso. Es una práctica poco santa. Hay incompatibilidades. ¿En qué horario trabajás de legislador y en qué horario de vocero? Por más de que no cobres el sueldo”.

Al respecto, Adorni, que al día de hoy se mantiene en el cargo y lo mantuvo durante toda la campaña, desde donde hizo una serie de anuncios muy particulares en la recta final de la campaña, dijo que está redactando su renuncia.

El vocero aseguró que luego del 10 de diciembre renunciará a su cargo como portavoz presidencial. Aunque, aclaró, el presidente Javier Milei "definirá si sus funcionarios están en los mejores lugares".

Así lo aclaró durante una charla organizada por el Rotary Club de Buenos Aires horas antes del cierre de la campaña. Entonces, pese a las declaraciones, los escenarios siguen abiertos.

