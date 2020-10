Legisladores del NOA piden más porcentaje de bioetanol en las naftas

En una sesión que duró cinco horas y con más de 70 legisladores de las seis provincias que integran el Noroeste Argentino conectados, se realizó la segunda sesión del Parlamento del NOA, que tras cinco años de inacción volvió a funcionar bajo el mando de los vicegobernadores, quienes integran su Junta Ejecutiva.

Casi como una consecuencia más de los cuatro años que gobernó Cambiemos, las sesiones parlamentarias regionales habían desaparecido, y con ellas, la fuerza para avanzar en pedidos puntuales. Sin embargo, desde principios de año, los presidentes de las cámaras de Senadores de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Jujuy comenzaron a reflotar esa iniciativa que cobró vida a mediados de julio y en plena pandemia.

Si bien no genera leyes, sí eleva al Congreso Nacional o a las autoridades del Ejecutivo proyectos de resolución, declaración, recomendaciones o peticiones. Ayer, en su segunda reunión, se avanzó en aprobar la resolución que solicita a los legisladores nacionales prorrogar la ley 26.093, de Biocombustibles, hasta 2024 y una declaración referida a los beneficios de la producción de esos combustibles para la región.

Este es un reclamo que encabezan las provincias productoras de granos y caña de azúcar para bioetanol como Salta, Tucumán y Jujuy. Al respecto, Antonio Marocco dijo a Salta/12 que en ese pedido además se incluye la ampliación del porcentaje que se utiliza para las naftas bio, que hoy es de 12%; el proyecto pide un 15%, “unos 600 millones de litros que beneficiarían muchísimo al sector, además de ahorrar en energías no renovables”, explicó el vicegobernador.

Subrayó que Brasil, país que comenzó con la producción de biocombustibles junto a la Argentina, “hoy tiene capacidad para mezclar hasta el 27%, mientras que el tope permitido en nuestro país es del 15, eso indica que nos hemos quedado mucho”.

La ley nacional que regula y promociona la producción de biocombustibles caduca en abril de 2021, allí se establece la obligatoriedad del corte de ese tipo de combustibles con los tradicionales, por lo que desde el Parlamento insistirán para que la “prórroga se sancione antes de que finalice el período de sesiones de este año”, indicó Marocco, quien aseguró que nueve de los diez legisladores por Salta ya le dieron garantías de que avanzarán con el proyecto, sólo restaba convencer al diputado Andrés Zottos.

También se aprobó una solicitud para corregir las asimetrías de las provincias del NOA con el centro del país en cuanto a los valores de los combustibles que vende YPF. Algo que comenzó a subsanarse con el último aumento de agosto, en el se realizaron subas escalonadas para ir equiparando esa diferencia que pagan quienes viven en el norte del país con respecto a las provincias del centro y sur.

Corredor Bioceánico

Uno de los proyectos aprobados fue el de declarar de interés regional la obra Corredor Bioceánico Ferroviario Centro NOA- Paso San Francisco, en Catamarca, y se pidió su financiación en el presupuesto nacional 2021.

Además, se incluyó el pedido de obras viales complementarias al corredor y una nueva traza de la ruta nacional 65.

Marocco sostuvo que ese corredor complementaría los pasos de Sico en Salta y el de Jama en Jujuy, para avanzar en una “verdadera integración regional que una al Atlántico con el Pacífico”. “Necesitamos llegar a Europa por el Atlántico, pero a los grandes conglomerados asiáticos por el Pacífico, eso nos sacaría del lugar relegado al que nos han sumido históricamente a pesar de estar ubicados en un lugar estratégico”, añadió el presidente del Senado provincial.

Uno de los integrantes del Parlamento, el senador José Ibarra, subrayó la importancia de estas rutas ferroviarias y sobre todo la salteña por el lugar estratégico en el que está emplazado, uniendo además del centro y norte del territorio argentino, a países como Bolivia y Paraguay, “e incluso a través del NEA, la zona sudoeste de Brasil, para no depender de un solo puerto”.

Microtráfico

Si bien estaba estipulado para este encuentro, se decidió que el proyecto del salteño José Ibarra, quien preside la comisión de Economía, Planificación e Inversión, que solicita al Gobierno Nacional que renegocie la deuda que mantiene con la provincia de Salta por la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, pase para el próximo encuentro.

“Tiene que ver con la ley de microtráfico, que se sancionó hace varios años pero que las provincias dejaron de controlarlo porque no tienen los fondos suficientes y que en un principio garantizaba Nación”, manifestó el legislador sobre la ley 23.737 de régimen penal de estupefacientes a la que la provincia adhirió en agosto de 2013.

El senador consideró que el Parlamento es una excelente herramienta para tener más fuerza en los pedidos, aunar esfuerzos y avanzar en integración regional, “muchos de nuestros pedidos llegan al Congreso, pero otros directamente, a los organismos nacionales, eso agiliza los reclamos”.

Intercosecha

Se aprobó solicitar al Congreso Nacional que convierta en ley al Programa Intercosecha de asistencia a trabajadores temporarios del sector agroindustrial que cesan en sus labores en determinada etapa del ciclo productivo.

El proyecto fue propuesto por el diputado del PTS-Frente de Izquierda de Jujuy, Alejandro Vilca, quien recordó que “actualmente existe una resolución ministerial del año 2014 pero que no siempre se cumple por no tener asignado un presupuesto permanente, además de que al no estar establecido por ley puede ser derogada por cualquier gobierno”.

También se sancionó una declaración a favor del cobro del IFE para obreros y obreras rurales, y que no sea incompatible con el Programa Intercosecha.

Género

El Cuerpo aprobó un pedido de informes por el cual se solicita a cada provincia del NOA detalle la cantidad de legisladoras provinciales, municipales y nacionales, para poder avanzar en un proyecto de género común en la zona y se aprobó sobre tablas declarar de interés legislativo el primer Seminario Plurinacional de Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas, a llevarse a cabo el 15 de octubre de este año.

El Parlamento está integrado por 12 representantes por provincia, seis por cada Cámara, a ellos se suma el miembro de la Junta Ejecutiva que es el presidente de la Cámara de Senadores, en el caso de Salta, Antonio Marocco. Y Dani Raúl Nolasco, José Antonio Ibarra, María Silvina Abilés, Carlos Fernando Sanz, Manuel Oscar Pailler y Sergio Ramos, por el Senado. Y Esteban Amat Lacroix, Germán Rallé, María del Socorro López, Jesús Ramón Villa, Daniel Segura y Alejandra Navarro, son los diputados.

No habrá sesión del Senado

Ayer por la tarde, la Cámara de Senadores informó que hoy no habrá sesión de diputados por el crecimiento de casos de covid-19 y atento a las últimas disposiciones de aislamiento dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia (COE).

Desde la Cámara explicaron que para la realización de la sesión ordinaria es el personal del Senado quien debe trasladarse al recinto para preparar la transmisión en vivo, y algunos de ellos se encuentran aislados preventivamente.

No obstante, el trabajo legislativo no se detendrá ya que los legisladores durante la mañana mantendrán dos reuniones vía Zoom con los ministros de Educación, Matías Cánepa, y el de Infraestructura, Sergio Camacho.

“Cánepa deberá entregar un informe de la cartera que dirige y cómo seguirá y se garantiza la educación en todos los municipios del interior a través de la virtualidad, así como las previsiones de vuelta a clases de manera presencial”, explicó Marocco.

Sobre Camacho, indicó que le preguntarán sobre la perspectiva de obras, “sobre todo teniendo en cuenta que ya Nación avanzó en la presentación de su presupuesto 2021”.