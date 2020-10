Alberto Fernández recibe en Olivos a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta 

El presidente Alberto Fernández recibe en la tarde de este jueves en la Residencia de Olivos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para comenzar a delinear lo que será la próxima fase del aislamiento en la zona del AMBA.



Los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad ya habían comenzado a definir la continuidad del aislamiento obligatorio por la pandemia en la tarde del miércoles, con una reunión entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y sus pares bonaerense, Carlos Bianco, y porteño, Felipe Miguel, que tuvo lugar también en la residencia presidencial.

En el encuento entre los jefes de Gabinetes se analizó la situación epidemiológica del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cada gestión acercó sus propuestas de cara a la próxima fase. Según trascendió, desde la Provincia la posición fue "continuar lo más parecido posible a la situación actual".

Mientras que la Ciudad pretende nuevas reaperturas y mayores flexibilizaciones: abrir los espacios al aire libre de los comercios de gastronomía, como patios y terrazas; habilitar obras de más de 5.000 metros cuadrados o que les falten menos de 90 días para finalizar; autorización de clases presenciales en parques y plazas para 6.500 alumnos que no tienen conectividad en la Ciudad y que, por esa razón, no pudieron continuar con su escolaridad en los seis meses de pandemia. Esta última iniciativa del Gobierno de la Ciudad ya tuvo el rechazo de los representantes de los sindicatos docentes, que expresaron "no están dadas las condiciones para enseñar en la vereda".

De acuerdo al último reporte oficial del Ministerio de Salud, en el país se registraron 11.674 nuevos casos de covid-19, de los cuales 6078 son de la Provincia de Buenos Aires y 813 de la Capital Federal. Los especialistas advierten que “se está transitando una meseta en niveles muy altos” y que “la naturalización de la enfermedad no es positiva, porque lleva a disminuir los cuidados”.

En este contexto, el presidente Alberto Fernández dialogará con Kicillof y Rodríguez Larreta para avanzar en la definición de las medidas que se implementarán en la nueva etapa del aislamiento que comenzará a regir desde el lunes 21.