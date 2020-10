Para los maestros, "no están dadas las condiciones para enseñar en la vereda"

El gobierno de la Ciudad vuelve a insistir al Ministerio de Educación de la Nación para que los chicos más humildes rompan la cuarentena y retomen la presencialidad escolar. La propuesta, esta vez, ya no es la de la “escuela ciber”, ahora plantean que los niños, y sus docentes, tengan clases en la calle. Desde Nación informaron que ya tienen listas las 6500 computadoras con conectividad para entregarlas a los alumnos que las necesitan, pero desde Ciudad no les brindan los datos necesarios para poder entregarlas. En diálogo con este diario, y en contraposición a lo que venían planteando, voceros de la Ciudad ahora dicen que “no tienen 6500 chicos con falta de dispositivos”. "Así como los bares, las escuelas también sacarán las mesas a la calle", dijo la ministra de Educación de Ciudad, Soledad Acuña. Para la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) “esto es una burla, no están las condiciones dadas para enseñar en la vereda. Lo que demuestra este nuevo intento de la Ciudad es que quieren hacer marketing anticuarentena y no educar”.



El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta propone que la modalidad de “escuela al aire libre” comience el lunes 28 y están difundiendo un power point en el que explican que el “retorno a la presencialidad” constará de tres propuestas. La primera dirigida a los 6500 chicos de la escuela estatal que “perdieron el contacto con las escuelas” y a aquellos estudiantes de las instituciones privadas “que lo demanden”. Quieren que se lleve a cabo en 48 plazas, dos veces por semana de 9 a 12 y en grupos de diez personas. En segundo lugar, proponen que estudiantes de quinto y sexto año asistan a las plazas dos horas, de 10 a 12, también cada dos semanas. Y, por último, piden que se pueda evaluar a los estudiantes de nivel superior y formación profesional que estén en condiciones de recibirse. De todos modos, desde Nación indicaron que, si bien Acuña adelantó parte de esta idea de manera informal en la reunión que sostuvo con Nicolás Trotta el martes, el proyecto aún no fue formalmente presentado ante el Ministerio de Educación.

“Una vez que ingrese el proyecto del Gobierno de la Ciudad analizaremos en detalle cada punto y veremos cómo se puede avanzar”, señaló el ministro Nicolás Trotta y adelantó que el próximo lunes se reunirá con Acuña y con los ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y de la Ciudad, Fernan Quirós. “Vamos a priorizar el cuidado de la salud. Es importante el regreso a las aulas, pero sin exponer a nuestra comunidad educativa”, expresó.

Trotta le informó a Acuña que ya se encuentran “reacondicionadas y listas para ser distribuidas” 6500 computadoras para los estudiantes de los sectores más vulnerables de la Ciudad. Desde la cartera nacional reiteraron la necesidad de que la Ciudad precise de forma urgente “los datos no personales georreferenciados” de aquellos alumnos que no han podido continuar su vínculo con la escuela en el contexto de pandemia para hacer efectiva la entrega de las netbooks y la gestión de conectividad, para que puedan reanudar sus actividades escolares. "Entendemos que la conectividad es necesaria pero no se agota allí el abordaje; contemplar la dimensión socioeducativa es fundamental por lo que reiteramos la voluntad de articular con promotores de Desarrollo Social y voluntarios de la UBA para llegar a cada hogar con las herramientas necesarias de acompañamiento y contención", subrayó Trotta.

Consultados por PáginaI12, desde el gobierno porteño indicaron que “Nación no entrega directamente las computadoras a los chicos. Siempre la entrega se hace a través de cada jurisdicción. Por otra parte, nosotros llevamos entregadas más de 17 mil computadoras y seguimos entregando”. Luego, agregaron que “de esos 6500 chicos ya contactamos a la mitad y son muy pocos los que necesitan computadoras. A los que necesitaban ya se las dimos. Pero el problema va más allá de una computadora. Una computadora no reemplaza las clases presenciales”. Más tarde, añadieron: “Tenemos computadoras y las estamos entregando. No tenemos 6500 chicos con falta de dispositivos. De todos modos Nación ofreció eso y hay una mesa conformada con ellos donde se está siguiendo el tema”.

Eduardo López, secretario general del sindicato docente UTE, resaltó que “el gobierno nacional le pidió a Ciudad la lista de los 6500 chicos para entregar las computadoras y no se la dan. En una reunión anterior Acuña dijo que el problema era que tenían 6500 chicos desconectados y que por eso querían llevarlos a las escuelas. Esos chicos ya podrían tener una computadora, pero desde Ciudad no quieren que se las den. Ahora quieren que los chicos pobres estén la plaza para que todo el barrio pase, vea a diez alumnos en unas sillas y digan ‘ahí están los que los papás no les pueden comprar computadoras’”.

Si bien desde Ciudad argumentan que para dar clases en espacios públicos se cortarán las calles y que habrá seguridad, una de las preocupaciones que surgió en la comunidad educativa es si estarán las condiciones mínimas de seguridad e higiene para los niños y docentes en la vía pública o en los parques. “¿Dónde van a ir al baño?; ¿En un baño químico en medio de una pandemia?”, se preguntó López y agregó que “en las plazas no hay enchufes, no hay calefacción si hace frío, ni ventiladores o aire acondicionado si hace calor, no hay techo por si llueve. Hay runners y paseadores de perros dando vueltas. Definitivamente no están las condiciones dadas para educar de ese modo”. Por último, concluyó “si prima el concepto sanitario tienen que decirles que no. Y si prima el educativo también”.

