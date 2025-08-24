“La vida pende de un hilo, y el poema también”, dice Diana Bellessi en La curva del tiempo (Fondo de Cultura Económica), un libro deslumbrante donde lo más radicalmente humano se funde con la naturaleza. En los poemas enlaza sus viajes a África y a China con el amor por sus perros (Moro y Lolita) o la pérdida del amor en la vejez con “el verde creador del mundo”, convencida de que “el más remoto ser humano se volvería mi hermano, mi carnal para siempre”. La musicalidad, el ritmo y el sentido se materializan tanto en los poemas breves como en aquellos de larga extensión.

En Zavalla, zona de “chacritas” en el sur de Santa Fe, nació la poeta hace 79 años. En ese lugar en el mundo se crió entre pájaros, animales domésticos y salvajes y la musiquita del habla de los trabajadores rurales criollos e italianos como su madre y su padre. Diana, que ganó el Premio Konex de Platino en 2024, el Premio Nacional de Poesía en 2011 y el Premio Trayectoria en Poesía del Fondo Nacional de las Artes en 2007, viajó por América del Sur y llegó hasta Estados Unidos entre 1969 y 1975. Con su mochila al hombro, las voces de los afroamericanos por las calles la emocionaban. Las obreras negras sureñas y las latinas sin documentación, sus compañeras de trabajo en una fábrica metalúrgica en el Bronx, despertaron el inglés en una oreja sensible a los tonos y matices del habla. Durante la última dictadura cívico militar se refugió en el Delta del Tigre, donde tiene una casita. La autora de poemarios emblemáticos como Crucero ecuatorial, Tributo del mudo, Eroica, El jardín, Mate cosido y La rebelión del instante, entre tantos otros que están en su poesía reunida Tener lo que se tiene, cree que La curva del tiempo será su último libro.

Vive entre Zavalla, el Delta del Tigre y el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. En este departamento de la calle Fitz Roy, en una planta baja al fondo, los primeros que aparecen son Moro, un perro caniche maduro cuyo color oscila entre un negro desteñido y el gris, y Lolita, un terremoto vital que brinca en el aire como si tuviera un resorte especial activado todo el tiempo. Lolita le robó un anillo. La poeta la reta, aunque la perra no se da por enterada y continúa, muy entretenida, mordiendo los dedos de la mano de esta cronista. Diana la adora tanto que el enojo se le pasa enseguida. Moro o Morito y Lolita forman parte de su familia, como en el pasado su amada fox terrier Talita Kumi y Milonguita.

Diana cuenta que continúa dando talleres de poesía para poder sobrevivir porque con la jubilación del Premio Nacional no le alcanza para vivir. “Ahora doy clases por internet; entonces puedo hacerlo en todos los puntos de la Argentina, lo cual me encanta”, reconoce la autora de los ensayos La pequeña voz del mundo, donde explora la voz que escribe los poemas, la voz del poema que el poeta cree su voz. En Contéstame, baila mi danza tradujo a trece poetas norteamericanas, entre las que se destacan Muriel Rukeyzer, Ursula Le Guin, Adrienne Rich, Judy Grahn y June Jordan, entre otras.

La hermanita muerte

En La curva del tiempo enhebra el asombro ante una hilera de elefantes caminando junto a la orilla del lago con un monito Tití de una anciana que vio por el río Amazonas; a la jirafa “alta y esbelta sobre tierra ondulada” que no fotografió porque “sería como tirarse un pedo en la iglesia de lo viviente” con las gallinetas que graznan en el Delta del Tigre. “¡Vida en sucesión/ te adoro!/ y fracaso en nombrarte porque nunca entra/ todo lo viviente en el poema aunque insista”, advierte en el poema “Con la Bordona oscura que abandona el invierno”. En una de las prosas del libro esboza las tensiones de lo viviente: “Solo la luz aureolada por la sombra tiene esa belleza sin par, como la vida cercada por la hermanita muerte la tiene también. Y todo lo dulce de la vida es cincelado por el mal, si el mal no se escapa de su cauce; el animal grande se alimenta del chico pero no lo extermina como hace el ser humano con todo lo que existe...Luz y sombra atadas a su cauce hacen la vida y hacen la poesía en todas sus formas facetadas y delicadísimas, y el peligro las vuelve aún más hermosas”.

-En “La curva del tiempo” aparece el viaje que hiciste a África en 2016. ¿Qué impacto tuvo en vos?

-Los dos sueños de la infancia fueron el viaje a África y a China y al final de la vida los pude hacer. China me impactó, pero África está en mi corazón. Se llama La curva del tiempo porque el tiempo da toda la vuelta: África está en la infancia y en la vejez. La historia nunca es cíclica. La historia es en espiral. Esta es la curva final de mi tiempo, más allá de que me muera este año, el año que viene o en diez años más. Yo creo que éste va a ser mi último libro, me parece que no voy a escribir más porque quiero disfrutar lo que me queda de vida. Este librito lo terminé en el verano pasado y ahora quiero volver a la isla y también quiero ir a mi casita de Santa Fe libre de toda cosa. Hasta del deseo de escribir, si fuera posible… Ojalá...

-¿El deseo de escribir lo vivís como algo que te somete?

-No, no es que me someta. Pero mi vida estuvo atada a la escritura siempre, por eso tengo tantos libros, y un cambio no vendría mal. De pronto sentí que ya está todo hecho y es una sensación muy linda. Que no hay nada más por escribir. Veremos si es así; después te cuento.

La bruma de lo que no sabemos

“¿Dónde me leo a mí misma? En un poema, siempre en un/ poema. Como me dijo una vez alguien que amé: ‘No servís para nada, salvo para escribir un poema’. Aunque también/ pueda hablar con los pájaros, los yuyos y los árboles. Solo/ que eso era nada para ella, porque no plancho, ni coso ni tengo/ hijos...Los que llegan al poema no sirven para nada, salvo treparse en una nube o nadar en las aguas bravas. Casi fuera/ del lenguaje, ¿qué podríamos hacer, vida mía?, si no vivir con/ todas nuestras ganas fundidas en los que no hablan pero cantan hasta morir”, se lee en el poema “Por qué te abrazan, por qué te aplauden”. Moro duerme; Lolita, esa perra Jack Russell que tiene la energía de un huracán está milagrosamente quieta, pero con los ojos todavía bien abiertos.

-“Mundos flotantes” es el poema más narrativo y concentra un arte poética también. Ahí planteás que en cada libro buscás la forma aún no probada y te referís al desafío “de quebrar aquello que conozco hacia la sombra espesa de lo desconocido”. ¿Cuál fue el desafío que te propusiste al escribir “La curva del tiempo”? ¿Qué cosas probaste en los poemas que no habías hecho antes?

-Como no tengo la menor idea, puedo intentar pensar si se me ocurre algo en este momento. Yo creo que el gran desafío de la poesía (no solamente de mi poesía) es llegar a la bruma de lo que no sabemos y poder captar algún saber que te permita escribirlo, que te permita emocionar al otro, al que lee.

-¿Cómo es pensar poéticamente para vos?

-Pensar poéticamente tiene que ver con la emoción y con la intuición y muy poco con el pensamiento. No hay nada menos intelectual que un poema; es emoción pura todo el tiempo. Y por eso la poesía está tan cargada del yo siempre.

La voz de Diana suena en armonía con la materia vibrante del mundo. “Vida orgánica te adoro aunque más al cielo abierto y a las nubecitas que lo cruzan de hermosura”, exclama en uno de los poemas de su último libro, donde conviven jazmines y torcacitas, benteveos y campanitas azules trepándose en los techos. Ella los llama “familia mía” y en el poema “Con el brillo cóncavo del espejo”, sugiere que la naturaleza “habla todo el tiempo en nuestros oídos como hablan los pajaritos o las plantas en el bosque o el jardín”. En ese mismo poema, con un explícito aliento narrativo, observa: “Cuando miramos fijamente un bichito cualquiera, un cascarudo por ejemplo, y lo vemos agonizar sin poder darse vuelta...todo lo que queremos es ayudarlo, ni siquiera sabemos el nombre que le hemos puesto y le hablamos con su génerico, date vuelta, cascarudito, por favor, y lo vigilamos hasta que llega su muerte. ¿O es al revés acaso? O somos un espejo y en él se refleja con toda dulzura, con toda furia la otredad en la intemperie. ¿Por qué estamos tan unidos en el vasto territorio de la materia, tan próximos y a veces tan distantes?”

“Ayer te vi/ en unas fotos del celular/ y estabas tan bella que no sé/ cómo pude perderte/ amándote tanto,/ qué hice mal/ porque en aquella carita/ todavía me querías/ y ahora ya no”, expresa la voz poética en el poema “Suena como un rumor”. La referencia al amor y a su pérdida emerge también en el libro. “Tuve un amor a los 70 años, yo era viejita, viejita, y se acabó hace dos años. Yo creía que el amor iba a durar para siempre; pero nunca dura, ni a los 15 ni a los 70”, subraya Diana, la poeta que usa los diminutivos con una extraordinaria afectividad para dar cuenta de lo sentimental, de la dulzura de lo vivo, de la pequeñez de lo perecedero. A veces, además, puede asumir un filo levemente cómico o irónico.

El retorno del neofascismo

-Cerrás el libro con un poema en el que aparece un león que ataca a una viejita con su pañuelo blanco, una clara alusión a Milei. ¿Cómo estás viviendo este tiempo?

-Lo vivo de una manera intensa y horrible; parece eterno y hace menos de dos años que está. Milei representa el retorno del neofascismo en el mundo y en particular en casa. Lo vivo como una herida que no termina de cerrarse nunca; ayer fue (Carlos) Menem; hoy, Milei. Ojalá estuviéramos viviendo el final del capitalismo, pero creo que viene algo peor al capitalismo: viene el mundo de las máquinas y el desempleo. La Inteligencia Artificial todavía está atrasada, pero pronto no lo estará… Todo esto lo veo como el final del mundo que conocimos, no como el fin del mundo. Me temo que los buenos tiempos tarden en volver o no vuelvan más. Todo lo que va a venir será un horror; es feo despedirse del mundo cuando el mundo está hecho mierda como está hoy en día. Eso pienso…

La poeta exhala el humo del cigarrillo como si buscara disipar el retorno del neofascismo. La preocupación eclipsa el tono de su voz hacia la indignación. “Estar sumergidos en un mundo de ignorancia es algo espantoso. Cuando veo a esos trolls que no saben nada de nada, pero que conducen multitudes me pregunto dónde está el gran pueblo argentino salud porque no lo encuentro por ninguna parte. Pero ya vendrá”, agrega con una pincelada de esperanza. La reivindicación de la ignorancia, algo que en un pasado no muy lejano generaba vergüenza, parecería ser una reacción al hecho de que “con la inteligencia no fuimos a ninguna parte”.

-Hay una suerte de lugar común que plantea que el arte, la cultura en general, la poesía, se activan en los malos tiempos. ¿La cultura argentina resiste y florece?

-No florece un carajo, ¿qué va a florecer? No florece nada, todo está desfloreciendo. La gente todavía no despertó; está bien dormidita en esta pesadilla espantosa. En mi pueblo (Zavalla), el mileísmo ganó. Cuando pienso en esas personas tan simpáticas que son mis vecinos del pueblo, me pregunto, ¿cómo puede ser que voten a Milei? En medio del horror que estamos viviendo, con tantos que no llegan a fin de mes, que todavía la gente apruebe al “enano maldito”, yo no lo puedo creer. Prefiero hablar de los maravillosos leones de África, no de este león del sur que sólo mata. Pero él también morirá, en su momento, simbólicamente.