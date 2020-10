Boca fue recibido con agresiones en Asunción

El plantel de Boca Juniors recibió mensajes agresivos de hinchas de River Plate en Asunción, donde aterrizó el miércoles para enfrentar a Libertad de Paraguay por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.



En las calles de la capital paraguaya aparecieron pancartas con cargadas y agresiones al plantel "xeneize", que fue objeto de polémica esta semana por los testeos positivos de coronavirus en algunos de sus integrantes, que de todos modos pudieron viajar a territorio guaraní.



La Conmebol justificó esa posibilidad amparada en exámenes médicos que aseguran que el virus, cuando lleva más de diez días en un organismo, no tiene la carga suficiente para provocar contagios.



Y como muchos de los jugadores que dieron positivo llevaban más de ese plazo infectados pudieron finalmente viajar a Paraguay, lo que provocó el repudio del club Libertad mediante un comunicado oficial.



"No la tendrías que estar jugando, mafioso bostero infectado", fue el mensaje de unos de los pasacalles colocados por hinchas de River, que se viralizó en las redes sociales.



"El regreso de los muertos vivos. Acá viniste a llorar para no jugarla e igual moriste (9/12/18)", refirió otra pancarta en relación a la protesta que el ex presidente de Boca Daniel Angelici presentó en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, cuando fue suspendida la final revancha de la edición 2018 en el Monumental por la agresión al micro de los jugadores visitantes.



"Asunción, territorio millonario", afirmaba otro cartel; "En Mendoza, en La Boca, en La Copa y en Europa", recordó un último letrero sobre los éxitos de River en la era de su DT Marcelo Gallardo.



El vicepresidente de Boca, Mario Pergolini, contestó a la agresión con una historia de Instagram en la que aseguró que los fanáticos de River "no pueden dejar de hablar" de su clásico rival.



"Ahora nos dicen 'mafioso bostero infectado', que nos llamen como quieran. No pueden dejar de hablar de nosotros. Vuelve el último campeón del fútbol argentino: vuelve Boca", publicó.