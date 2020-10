Coparticipación: Sin acuerdo con la Nación, Horacio Rodríguez Larreta va a la Corte

Horacio Rodríguez Larreta postergó un día más la presentación ante la Corte Suprema por la coparticipación porteña y tuvo un encuentro a solas con el presidente Alberto Fernández, tras la reunión que mantuvieron ambos con el gobernador Axel Kicillof para hablar sobre la pandemia. No obstante, pese a la charla que mantuvieron, en el entorno de Larreta indicaron que no llegaron a ningún entendimiento. Si no hay nuevos cambios, el jefe de Gobierno presentará este viernes el amparo ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión de retrotraer parte del aumento de coparticipación que le dio Mauricio Macri.

Larreta decidió a media tarde que iba a asistir al encuentro con el presidente y el gobernador bonaerense. Además de la reunión por la pandemia (de la que se informa aparte), el presidente y el jefe de Gobierno tuvieron una conversación a solas. Según dejaron trascender desde el entorno de Larreta, más allá de que conversaron sobre los hechos que llevaron a la decisión presidencial, no hubo mayores acuerdos y el jefe de Gobierno le ratificó que el viernes hará la presentación en la Corte y dará la batalla judicial contra la decisión que anunció el presidente la semana pasada.



La decisión de presentar un proyecto de ley para que la transferencia de fondos por la policía no sea a través de la coparticipación cayó pésimo en el Gobierno porteño, donde todavía estaban digiriendo la noticia y pensando una estrategia para el Congreso. Según comentaron en el entorno del jefe de Gobierno, la charla con Fernández no hizo más que ratificar las posiciones de cada uno sobre la coparticipación porteña.

El mandatario porteño, no obstante, publicó un tweet apenas concluyó la reunión, donde destacó su vocación de tender puentes con la mira puesta en posicionarse a nivel nacional: "Toda mi vida elegí el camino del diálogo, y más en este contexto angustiante que estamos viviendo. Por eso, y por encima de las diferencias que expresé la semana pasada, siempre voy a estar dispuesto a trabajar de manera coordinada para cuidar la vida de los argentinos", dijo.



La presentación que hará Larreta ante la Corte la anunció el viernes pasado y el sábado publicó un decreto que instruía a su procurador Gabriel Astarloa a promover la acción judicial y una cautelar para frenar la merma de fondos. El miércoles era el día que iban a presentarla, pero se demoró por temas vinculados a la redacción. Pasó al jueves, cuando volvió a postergarse. En el Gobierno porteño decían que era seguro que se presentaría el viernes y que así se lo ratificó Larreta a Fernández. Si hubo alguna intención de demorar la presentación en busca de una negociación por los fondos, parece haberse caído esa posibilidad.



Larreta se presentará ante la Corte para reclamarle una cautelar y un fallo de fondo que le restituya el 3,5 por ciento que recibía hasta ahora de coparticipación (era el 1,4 antes de Macri, que lo subió a 3,75 y luego lo redujo por el pacto fiscal). Entre los argumentos que utilizará Larreta, está que la transferecia de competencias debe ser con los recursos, según indica la Constitución, y que "la reducción del coeficiente resulta un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional e implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad", según ya escribió en el decreto en el que mandaba a hacer la presentación.

Larreta recurrirá también a jurisprudencia de la Corte, cuando falló en favor de las provincias en materia de coparticipación, la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es posterior a la ley de coparticipación vigente, entre otras cuestiones que insumirán más de cien páginas del escrito.

Señalará que la merma del 1,18 de coparticipación afecta gravemente las cuentas de la Ciudad. Según los cálculos que hacen en el gobierno porteño, comenzaron a perder 150 millones por día, que correspondían a lo que el Gobierno nacional advirtió como un monto excedente al costo de la policía. Un informe del equipo de la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, dejó en claro que año a año recibieron más de lo que costaba realmente la policía transferida.



En el anuncio que hizo la semana pasada, Larreta sostuvo que “la decisión que tomó el Gobierno es inconstitucional y vamos a ir a la Corte a defender los derechos de la Ciudad". "Nos encontramos con una medida intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselos a la Provincia. Hoy es la coparticipación de la Ciudad, mañana le puede pasar a cualquier provincia. Necesitamos un federalismo en serio en donde cada provincia pueda crecer", aseguró el jefe de Gobierno.



En plan de refozar su perfil moderado camino a una candidatura presidencial, Larreta aseguró: "No voy a contestar con la misma moneda, no voy a hacer una disputa personal, no voy a hacer un conflicto personal. No voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas, que considero erradas e inapropiadas”. El encuentro con Alberto Fernández, según comentaron en su entorno, no cambió ninguna de estas definiciones. Será, entonces, la Corte Suprema, con sus tiempos, la que resuelva el destino de esos fondos.