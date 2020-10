CAME trabó la paritaria

La paritaria de Comercio, que abarca a 1,2 millón de trabajadores, quedó en suspenso luego de que CAME se negará a firmar el acta acuerdo que establecía un bono de 5 mil pesos durante siete meses consecutivos para los empleados de comercio y elevaba el piso salarial de convenio a poco más de 50 mil pesos. CAME, cuya conducción está vinculada del macrismo, fue la única de las Cámaras que participaron de la negociación en el Ministerio de Trabajo que se opuso a la recomposición. El acuerdo al que habían arribado las partes señalaba que el monto de 5 mil pesos se pagaría desde septiembre hasta marzo del 2021, y que los bonos de 4 mil y de 2 mil pesos cobrados por los trabajadores durante el último año serían incorporados al básico. Según el gremio de esa manera el salario de convenio pasaría de $35.790 a $50.687. Desde el gremio que conduce Armando Cavalieri dieron por cerrado el acuerdo y difundieron el jueves al mediodía un comunicado celebrando el aumento salarial. Sin embargo, ante la negativa de CAME el acuerdo quedó trunco. Desde el ministerio de Trabajo informaron a PáginaI12 que “las negociaciones siguen en privado entre los dos sectores, pero son seguidas de cerca” y afirmaron que “en caso de llegar a un acuerdo a la largo del viernes, las partes serán convocadas oficialmente para que concurran el lunes al ministerio”.