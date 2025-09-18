La CGT realizó la reunión del Comité Central Confederal que formalizó la convocatoria a elecciones de autoridades para el 5 de noviembre. El encuentro se aprovechó además para realizar un análisis de la situación del país con un fuerte tono crítico hacia el rumbo de la gestión de Javier Milei. “El congreso del 5 de noviembre se votó por unanimidad. Y luego se pasó a un debate abierto donde cada compañero y compañera representantes de gremios confederados expresaron lo que pensaban y sentían sobre la realidad económica, política y social”, comentó el secretario adjunto de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez.

El referente sindical planteó que “la mayoría de las exposiciones, por supuesto, criticaron con mucho énfasis lo que está haciendo este Gobierno, que está generando un ajuste salvaje que sumió en la miseria a muchos trabajadores”. En cuanto a la organización interna, hubo discursos en favor de mantener un triunvirato y también quienes reclamaron volver a un esquema de un solo secretario general, en un debate que aún no se saldó y seguirá siendo eje en los intercambios que se vienen en las próximas semanas. El encuentro se realizará en en Obras Sanitarias.