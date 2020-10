Con 26 futbolistas, Argentina es el segundo país que más le aporta a la liga italiana

La Serie A de Italia comenzará una nueva temporada con una legión de más de 20 futbolistas argentinos, que encabeza el cordobés Paulo Dybala, una de las figuras de Juventus que buscará obtener su décima estrella consecutiva.



El partido que abrirá la temporada 2020/21 será Fiorentina-Torino desde las 13 de Argentina con transmisión de ESPN Play. El otro encuentro será desde las 15.45 con la visita de Roma a Verona, que también será transmitido por ESPN Play.



En Fiorentina, donde supo brillar como goleador Gabriel Batistuta, estará el defensor Germán Pezzella, quien iniciará su cuarta temporada en el conjunto. El otro integrante del plantel es Juan Illanés, el ex defensor de Insituto de Córdoba que retornó a Florencia luego de una temporada a préstamo en Avellino.



Torino, por su lado, tiene al defensor rosarino Cristian Ansaldi, mundialista con el seleccionado argentino en Rusia 2018, que comenzará su cuarta temporada en el club y la sexta seguida en el "calcio". También volvió el delantero Lucas Boyé del Reading de la segunda división inglesa, pero no sería tenido en cuenta.



En Roma siguen los argentinos Federico Fazio, Diego Perotti y Javier Pastore, pero todavía no está confirmado que formen parte del plantel durante la temporada, ya que fueron incluidos en una lista de futbolistas prescindibles por el club.



El partido más destacado de la primera fecha será el domingo con el debut de Juventus, ganador de las últimas nueve ligas, que comezará una nueva etapa con Andrea Pirlo como entrenador. El ex volante, campeón del Mundo con Italia en 2006, encabezará un nuevo ciclo que tendrá como protagonistas principales al portugués Cristiano Ronaldo y al argentino Paulo Dybala.



El cordobés quedó como el único argentino del plantel tras la salida de Gonzalo Higuaín y, según adelantó Pirlo, será una pieza clave del equipo que buscará la décima estrella.



Sin embargo, el ex Instituto sería baja para el duelo del domingo a las 15.45 por la lesión muscular, que sufrió en la eliminación de Champions League ante Olympique Lyon de Francia.



Uno de los candidatos a pelear el título será Inter de Milán, subcampeón, que se aseguró la continuidad del delantero Lautaro Martínez luego de muchos rumores de una transferencia a Barcelona. El equipo dirigido por Antonio Conte postergó el partido contra Benevento, que volvió a primera luego de dos años, por su reciente participación en la final de la Europa League, que perdió ante Sevilla de España.



Milan, su vecino y clásico rival, intentará mejorar la imagen de la última temporada (terminó sexto pese a su gran remontada pospandemia) con un equipo liderado por el experimentado delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, de 38 años. El defensor Mateo Musacchio quedó como el único argentino del plantel luego de la partida de Lucas Biglia al fútbol turco.



Su primer rival será Bologna (el lunes a las 15.45) donde se mantiene vigente el delantero Rodrigo Palacio, quien a los 38 años comenzará su duodécima temporada seguida en la máxima categoría. El ex delantero del seleccionado seguirá compartiendo equipo con el mediocampista Nicolás Domínguez, ex Vélez Sarsfield, mientras que el defensor Nehuén Paz buscará un nuevo destino luego de descender con Lecce.



Otro de los animadores de la Serie A seguramente será Atalanta, que fue protagonista de la pasada temporada con el tercer puesto y la presencia en el "Final 8" de la "Champions". Alejandro Gómez seguirá siendo el "dueño" del equipo de Bérgamo que, a su vez, reforzó la defensa que ya integraba el tucumano José Luis Palonimo con el cordobés Cristian Romero, quien no iba a ser tenido en cuenta en Juventus a pesar de su buen paso por Genoa.



Atalanta también postergó para el 30 de septiembre el duelo correspondiente a la primera fecha que debía disputar con Lazio.



En el equipo romano, que terminó cuarto luego de liderar varias fechas el último campeonato, sigue el tucumano Joaquín Correa y se sumó el ex Boca Juniors Gonzalo Escalante, quien dio el salto luego de cinco temporadas en Eibar de España.



Otro argentino de destacada actuación en la temporada 2019/20 fue el mediocampista Rodrigo De Paul, quien seguirá como conductor de Udinese. El ex Racing e integrante del seleccionado nacional es pretendido por Leeds, el equipo de Marcelo Bielsa que juega en la Premier inglesa, y hasta que no cierre el libro de pases su continuidad no está asegurada.



El equipo de Udine, que también tiene al arquero Juan Musso e incorporó al defensor Nahuel Molina, quien quedó libre de Boca, también aplazó su primer partido ante el ascendido Spezia, debutante en la primera división.



La primera jornada tendrá cuatro partidos el domingo con nutrida presencia de argentinos. En el primer turno de las 7.30, Napoli, que sigue sin argentinos en el equipo tras la traumática salida de Gonzalo Higuaín a Juventus en 2016, visitará a Parma.



A continuación, desde las 10, el ascendido Crotone, que contrató a Lisandro Magallán para acompañar a Nicolás Spolli, visitará a Genoa. En el club genovés están Claudio Spinelli, de último paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, y Marcos Curado (volvió de Crotone) pero no es seguro que integren el primer equipo.



A las 13, Cagliari, con el argentino Giovanni Simeone -uno de los goleadores de la última campaña-, visitará a Sassuolo. Con los 26 futbolistas argentinos mencionados, Argentina es el segundo país con más extranjeros en Italia por debajo de los 37 que aporta Brasil y por encima de los 20 españoles.