La provincia de Buenos Aires prepara la temporada de verano

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán aseguró este viernes que en la provincia de Buenos Aires se están realizando los preparativos para “tener la mejor temporada de verano posible, pero con todos los cuidados necesarios” ante la pandemia del coronavirus.



“El trabajo es a diario con todos los organismos de salud. Sabemos que la gente lo necesita y los empresarios y comercios también porque una temporada de verano representa una actividad económica muy importante”, afirmó Gollán.



En relación a la situación epidemiológica de la Provincia, explicó que al día de hoy existen 1.084 camas libres en todo el territorio y que "el sistema sanitario de los bonaerenses está equilibrado". "Esto es posible por el gran trabajo y los cuidados que venimos teniendo. Los hospitales y las camas están controladas", aseguró.

Además, afirmó que no hay margen para “equivocarse" porque eso significaría "cobrarse vidas y no lo podemos permitir". En ese sentido, señaló que "el sistema no va a colapsar si seguimos por este camino. Hay ciudades en las que se complica y vamos derivando a los pacientes pero con cuidado y prevención porque no podemos quedarnos sin camas en ningún lugar”.



En cuanto al vínculo que tiene con su par de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró que “conceptualmente pensamos lo mismo pero en la Provincia vamos a tener que esperar para hacer las mismas cosas que en CABA. No podemos seguir abriendo”.





Mar del Plata

Esta semana, la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines del partido de General Pueyrredón dio a conocer algunos lineamientos que se barajan como protocolo de seguridad sanitaria para la temporada de verano, mientras sigue en curso la pandemia.

Tras una reunión con autoridades municipales y provinciales, la entidad anunció que se evalúan límites de ocupantes en carpas y sombrillas, distancia entre estas instalaciones y uso de barbijo y ojotas en sanitarios.

"El protocolo presentado establece que las carpas podrán ser ocupadas por seis personas , mientras que las sombrillas aceptan un límite de cuatro ocupantes; en todos los casos, los concurrentes deberán ingresar con barbijos y se les otorgará un dispenser con alcohol en gel ", explicó Nicolás Paratto, miembro de la Cámara empresaria.

Además, Paratto afirmó que se estipula "una distancia de cuatro metros entre sombrillas, con la utilización de barbijos en las carpas y distancia entre personas".



Entre otras normas, el uso de los vestuarios será limitado, para ingresar a los sanitarios se deberá usar barbijo y ojotas, no habrá juegos en la arena para los niños y el distanciamiento de las personas dentro de las piletas de los balnearios será de dos metros.