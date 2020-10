“Premios Emmy”: una gala sin alfombra roja y cruzada por la pandemia

“Son los Emmy no son los Zoomies”. Tal fue la terminología -y el mandato- que utilizaron los encargados de la trasmisión de la 72 ª entrega de los premios más importantes de la tevé estadounidense. Insólita e histórica por realizarse en medio de la pandemia. El gran interés, entonces, es presenciar la resolución técnica y creativa de la velada organizada por la Academia de Televisión, Arte y Ciencias. Virtual y/o clásica. Trajeada y/o en jogging. Desde el sofá y/o en un teatro. TNT emitirá el evento desde las 21 con una previa que comenzará una hora antes. A falta de red carpet, E! Entertainment tendrá una cobertura (desde las 18 hs) con entrevistas a los nominados, análisis e invitados.

Y luego está la veintena de ternas a zanjarse este domingo. ¿Se impondrá Sucession para calmar las aguas en el clan Roy? ¿Watchmen cumplirá con los pronósticos al coronarse como mejor serie limitada? ¿The Marvelous Mrs. Maisel se mantendrá en su tercera temporada como la niña bonita en comedia? ¿Hay algún premio para Zoom o directamente echarán a patadas al gran colado de nuestras vidas? Lo cierto es que el showbizz tuvo que adaptarse con fórceps a un escenario insospechado. “Pensá en tener a toda tu familia en Zoom y cuán complicado es eso, que la abuela mire a la cámara y salga toda su cara. Multiplicá eso por millones. Eso es con lo que estamos lidiando aquí”, planteó Jimmy Kimmel, quien oficiará de anfitrión por tercera vez. El presentador estará en el Staples Center de Los Ángeles acompañado de algunos copresentadores y de la banda musical. El objetivo, señalaron los productores de la ceremonia, es realizar una gala más “informal y divertida”, reinventando cada aspecto de la misma. ¿Serán unos Emmy hogareños y entrometidos? La chance de que algún ganador reciba su estatuilla en calzoncillos, sin embargo, es más factible como gag que por imprevisión.

Una de las novedades para esta edición fue la ampliación de contendientes en los rubros mejor serie de comedia y drama. Otra fue el raid de premiados, y en cuotas, conocidos durante esta semana. Lo que no se altera es la danza de vencedores justos, vencidos con caras largas, algunos disparates y las figuritas repetidas de este tipo de eventos. Es sabido que los 24 mil electores del Emmy se destacan por su persistencia en el gusto. Uno de esos vitalicios es The Marvelous Mrs. Maisel que hasta la fecha se ha alzado con 54 nominaciones y 18 estatuillas. Este año, sin embargo, suena muy fuerte Shitt’s Creek (aquí la emitió Comedy Central). Cuenta con el soporte de Eugene Levy, entertainer de larga data, reconocible por sus cejas tupidas y su humor embarazoso. El humorista es el creador de esta saga acerca de una familia absurdamente rica que cae en bancarrota por fraude al fisco. Así es como el clan Rose debe mudarse a un motel ubicado en el “arroyo de excremento” que refiere el título. El subgénero del “pez fuera del agua” brilla por la actuación del propio Levy y de una usual compañera de andanzas como Catherine O’Hara. Llega con menciones en cada una de las categorías dedicada al género. Sus galardones serían el mejor corolario tras seis temporadas. En el debe queda el reconocimiento para la vampírica y magistral What we do in the shadows.

Al igual que por sus habitués, los Emmy son célebres por sus omisiones. La desatención hacia el elenco de Better Call Saul es particularmente llamativa pues la entrega de AMC tuvo una quinta temporada notable. Si bien aparece en el tándem de mejor drama, sus protagonistas (Bob Odenkirk y Rhea Seehorn) no fueron considerados por sus interpretaciones. En esa categoría quien lleva las de ganar es Succesion. Su creador, Jesse Armstrong, ha definido a este mordaz y adictivo producto de HBO como una mezcla de Dallas con el film La Celebración. Y de eso se trata: chanchullos VIP, una representación desmadrada del money & power, diálogos punzantes y un elenco ensambladísimo (encumbrado por Brian Cox en el rol de ese patriarca tóxico). La serie tiene altas chances de capitalizar sus 18 nominaciones (entre categorías técnicas, autorales y de actuación) a menos que The Mandalorian dé un batacazo interestelar. La obra de Disney+ había asombrado con sus quince nominaciones en julio y esta semana ya cosechó los primeros reconocimientos para la plataforma de streaming del ratón. La reinvención del universo de Star Wars cuenta con sus adeptos…y con Baby Yoda.

Otra terna interesante es la de miniserie. Hay competidoras importantes como Mrs. America, Inconcebible, Poco Ortodoxa, pero la gran favorita, sin dudas, es Watchmen. Damon Lindelof tomó la historieta de Alan Moore como un molde que llenó con superhéroes, críticas al racismo y viñetas popmodernas acerca de la sociedad norteamericana. Su aval es haber sido la producción más nominada en estos 2020.

Unos últimos datos de color: el doblemente nominado Sterling K. Brown por su rol en The Marvelous Mrs. Maisel y en This Is Us, la cosecha de 160 nominaciones para Netflix y el reconocimiento de Jennifer Aniston por su papel dramático en The Morning Show. Más que su posible consagración, la gran duda es cómo recibirá la estatuilla. Puede que sea en el living de su casa, paseando al perro o mandándole un saludo a Brad Pitt escondido detrás de algún mueble. Particularidades del Emmy 2020.

Las principales categorías

- Drama: Better Call Saul (AMC); The Crown (Netflix); The Handmaid's Tale (Hulu); Killing Eve (AMC); The Mandalorian (Disney+); Ozark (Netflix); Stranger Things (Netflix); Succession (HBO)

- Comedia: Curb Your Enthusiasm (HBO); Dead to Me (Netflix); The Good Place (NBC); Insecure (HBO); The Kominsky Method (Netflix); The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video); Schitt's Creek (Pop TV); What We Do in the Shadows (FX)

- Serie limitada: Little Fires Everywhere (Hulu), Mrs. America (FX), Unbelievable (Netflix), Unorthodox (Netflix), Watchmen (HBO)

- Telefilme: American Son (Netflix); Bad Education (HBO); Dolly Parton's Heartstrings (Netflix); El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix); Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend (Netflix)

- Actriz dramática: Jennifer Aniston (The Morning Show); Olivia Colman (The Crown); Jodie Comer (Killing Eve); Laura Linney (Ozark); Sandra Oh (Killing Eve); Zendaya (Euphoria)

- Actor dramático: Jason Bateman (Ozark); Sterling K. Brown (This is Us); Steve Carell (The Morning Show); Brian Cox (Succession); Billy Porter (Pose); Jeremy Strong (Succession)

- Actriz de comedia: Christina Applegate (Dead to Me); Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel); Linda Cardellini (Dead to Me); Catherine O'Hara (Schitt's Creek); Issa Rae (Insecure); Tracee Ellis Ross (Black-ish)

- Actor de comedia: Anthony Anderson (Black-ish); Don Cheadle (Black Monday); Ted Danson (The Good Place); Michael Douglas (The Kominsky Method); Eugene Levy (Schitt's Creek); Ramy Youssef (Ramy)

- Actor de reparto de comedia: Mahershala Ali (Ramy); Alan Arkin (The Kominsky Method); Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine); Sterling K. Brown (The Marvelous Mrs. Maisel); William Jackson Harper (The Good Place); Daniel Levy (Schitt's Creek); Tony Shaloub (The Marvelous Mrs. Maisel); Kenan Thompson (Saturday Night Live)

- Actriz de reparto de comedia: Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel); D'Arcy Carden (The Good Place); Betty Gilpin (Glow); Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel); Kate McKinnon (Saturday Night Live); Annie Murphy (Schitt's Creek); Yvonne Orji (Insecure); Cecily Strong (Saturday Night Live)

- Actor de reparto de drama: Nicholas Braun (Succession); Billy Crudup (The Morning Show); Kieran Culkin (Succession); Mark Duplass (The Morning Show); Giancarlo Esposito (Better Call Saul); Matthew Macfadyen (Succession); Bradley Whitford (The Handmaid's Tale); Jeffrey Wright (Westworld)

- Actriz de reparto de drama: Helena Bonham Carter (The Crown); Laura Dern (Big Little Lies); Julia Garner (Ozark); Thandie Newton (Westworld); Fiona Shaw (Killing Eve); Sarah Snook (Succession); Meryl Streep (Big Little Lies); Samira Wiley (The Handmaid's Tale)

- Actor de serie limitada o telefilme: Jeremy Irons (Watchmen); Hugh Jackman (Bad Education); Paul Mescal (Normal People); Jeremy Pope (Hollywood); Mark Ruffalo (I Know This Much is True)

- Actriz de serie limitada: Cate Blanchett (Mrs. America); Shira Haas (Unorthodox); Regina King (Watchmen); Octavia Spencer (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker); Kerry Washington (Little Fires Everywhere)