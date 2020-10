¡Enciendan la Betoseñal!

Querides aguantadoris; amados cuarentenadísimes; niñes de todas las edades y los edados; adultitos; mayores a quienes los jóvenes ven como del Mesozoico y los neoliberales como “carga jubilatoria”; depredados y depredadas; aburrides de tanto no aburrirse; nuevos especialistas: psicopterodáctilos, zoociólogues, másters en Asuntos Superfluos, Cuestiones Aleatorias y Políticas de Mientrastanto; abuelescentes: es con todes, pero cada une en su case.

No sé si fue algo que comí o algo que dejé de comer; no sé si fue un programa que vi o uno que no vi; no sé si fue una pesadilla ajena que se metió en mi casa sin ponerse alcohol en gel... O quizás yo estoy lo más bien, y son elles los ilusionados, o sea, los que tienen tremendas "ilusinaciones" y entonces pueden decir:

-que un gobierno que acaba de negociar el 90 por ciento de la deuda (que otro generó) sin caer en default... está grogui (!);

-que los mismos que provocaron esa tremenda crisis podrían ser “sustituyentes” antes de tiempo (!).

¿Pensarán que añoramos el caos? ¿Pensarán que lo añoramos para poder comprar dólares a 23 pesos, como nos prometió Lilitazepam, la exsecretaria de Asuntos Ansiolíticos?

No entiendo cómo pueden decir esas cosas sin que les llueva una tormenta de psicofármacos mientras el pueblo, desde sus casas, los manda “a la sustituta que los sustituyó”. Para mí, que lo hacen desde la impunidad que les da el ser y saberse los malos, los muy malos, los archivillanos, que le pusieron un toco de guita al guionista a ver si ganan.

A estos malos malísimos también se los conoce como "La Liga de la Injusticia” y “Juntos por el Caos”. Generan mucho odio, lo lanzan sobre el resto de la gente y luego, mediante un extraño superpoder –la “Visión de Rayos Magnetos”–, hipnotizan a la masa para que todos creamos que el odio era de nosotros y no de quienes nos lo arrojaron.

Aquí están, estos son:

*Feikman, que tiene el poder de convertir en mentira todo lo que toca y, también, todo lo que dice.

*El Guasón Garqueta, que, por un extraño maleficio, no puede dejar de sonreír mientras perjudica a la gente, y que ha logrado llegar a alcalde (como “El Pingüino" en Batman 2, ¿se acuerdan?).

*Melonius, hombre de gran cabeza, que tiene el poder de llegar al poder perdiendo las elecciones, no ganándolas.

*Barwoman, que, al igual que los genios, vive dentro de una botella, pero no sale ni le concede deseos a nadie.

*El Acertujes, que, bajo el disfraz de periodista, hace como que pregunta, pero en verdad ataca.

*La Mujer Pesadilla: sueña cosas muy locas y después nos quiere convencer a todos de que lo que ella soñó es la realidad, y que el dólar está a 23.

*Pichetman, el hombre dinamita.

*Pirincho, el hombre elástico: capaz de decir una mentira y estiraaarla, estiraaarla.

*Storn-El, el Hombre Tormenta: su superpoder es que todos creen que tiene poderes. O al menos, que tiene superpoder judicial.

*Magneto: como su tocayo de los X-men, es el más malo de todos. Y, como buen malo, sabe que lo mejor es que nadie lo vea en ninguna parte.

*Y el más famoso: “Miauricio” o Catman: con ayuda de Magneto, logró hipnotizar a casi la mitad de los argentinos… Por suerte, el efecto no duró más de cuatro años, y es de esperar que nunca pueda repetir la “hazaña”.

Por suerte, muchos los conocen y los rechazan. O ponen, urgente, … ¡la Betoseñal!

Sugerimos acompañar esta nota con el video “Problemas de Ciudad Gótica”, de RSPositivo (Rudy-Sanz), que se puede ver en:

¡Hasta la que viene!