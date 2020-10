David Lebón arrasó en los Premios Gardel

David Lebón se convirtió en la noche del viernes en el gran ganador de los Premios Gardel 2020, al obtener seis estatuillas, entre ellas la de “Album del año” (también conocida como “Gardel de Oro”), por su disco Lebón & Co. Si bien no se trató de ninguna sorpresa debido a que lideraba las postulaciones, con su incorporación en ocho categorías, posiblemente sea una de las últimas ediciones del galardón concebido por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) en la que la tradición de la música contemporánea argentina tenga una oportunidad protagónica. Y es que el principal contrincante del ex Pescado Rabioso, Pappo’s, Blues, Polifemo y Seru Giran era Wos, 45 años más joven, quien ostentaba la misma cantidad de nominaciones con apenas un álbum: Caravana. No sólo eso: el rapero y freestyler se transformó en la punta del iceberg de una generación de artistas decidida a establecer un punto de inflexión en la escena musical local, lo que quedó en evidencia en su posicionamiento en la mayoría de los 41 rubros que tuvo esta versión de la premiación.

A pesar de que una de las novedades competitivas de los Premios Gardel de este año fue la inclusión de mujeres y hombres por igual en las categorías, otro de sus rasgos fue la realización de una producción adaptada a estos tiempos de COVID-19. Conducida por Ale Sergi y la actriz y cantante Natalie Pérez, esta entrega no tuvo tiempos muertos. A lo largo de dos horas bien expeditivas, y por primera vez, el evento no se pudo llevar adelante en un mismo aforo. Así que la presentación de las ternas, desde diferentes locaciones y en algunos casos con propuestas inteligentes, alternó con agradecimientos mandados vía celular y performances pandémicas que intentaron cumplir con el distanciamiento social. La primera de ellas estuvo a cargo de la agrupación que comanda el conductor, Miranda!, que junto a Lali Espósito reversionó “Tu amor”, éxito de Charly García y Pedro Aznar incluido en el disco Tango 4. A lo que le secundó la entrega de la primera estatuilla de la noche, “Mejor álbum de rock”, que, a manera de preludio, la obtuvo David Lebón gracias a Lebón & Co.

Wos, una de las grandes apariciones de la escena reciente.

Antes de que Omar Mollo recibiera la estatuilla “Mejor álbum de tango”, por su disco Embretao, premio que fue precedido por “Mejor álbum artista de folklore”, obtenido por José Luis Aguirre y su trabajo Chuncano, y el segundo Gardel para Lebon, por “Ingeniería de grabación”, Ysy A, Cucuza Castiello y Amelita Baltar consumaron un potpurrí de tangos. Eso dio pie al primer homenaje de la noche. Ricardo Mollo, Elena Roger, Mery Granados, David Lebon, Juanchi Bailerón y Gabriel Pedernera (Eruca Sativa) interpretaron “Presente”, clásico de Vox Dei, junto a su creador, Ricardo Soulé. Luego de que la cantante queer urbana La Queen saliera (literalmente) del clóset para presentar “Mejor álbum grupo tropical”, que fue para Los Palmeras por Sean eternos Los Palmeras, Los Cafres se alzaron con otro de los rubros representativos de esta edición: “Mejor álbum de reggae y ska”. Entonces apareció el tributo a Juan Carlos Saravia, por cortesía de Marcela Morelo, Juan Carlos Baglietto, Los de Portezuelo y el grupo Ahyre, quienes hicieron “Alma de nogal” y “La nochera”.

Angela Torres introdujo la categoría “Mejor nuevo artista”, lo que significó la primera estatuilla para Wos. En tanto que el “Mejor álbum de música clásica” fue para Leo Maslíah, por Leo Maslíah toca Bach, y el “Mejor álbum de rock pesado /punk” fue para Carajo por Basado en hechos reales. A continuación, se produjo el tercer homenaje de la vigésima segunda entrega de los Gardel: esta vez para un álbum. Canción animal, la obra cumbre de Soda Stereo, cumplió tres décadas en 2020, época que fue recreada a través de un collage de temas e imágenes, y revisitada momentos más tarde por Escalandrum y Zoe Gotusso con su cover de “Té para tres”. Pero también hubo premio para el ex líder del trío, aunque por su carrera solista. Gustavo Cerati se apuntó el “Mejor álbum en vivo” por su recital de 2009 de Monterrey. A esa categoría le sucedieron la de “Mejor artista pop”, celebrado por Julieta Rada, “Mejor arista de cuarteto”, lo que agradeció Ulises Bueno, y Wos recibió su segunda estatuilla en “Mejor álbum/canción de música urbana/trap”. Y vino el recordatorio a los músicos argentinos que ya no están entre nosotros.

Pipi Piazzolla Trío recibió el Gardel al “Mejor álbum de jazz” gracias a Rata, Hernán Cattáneo se llevó el de “Mejor álbum música electrónica” por Balance Hernán Cattáneo Sunsetstrip, Emmanuel Horvilleur se alzó con el de “Mejor álbum de pop alternativo” por Xavier, y Miranda! obtuvo el de “Mejor álbum grupo pop” por Precoz. Al tiempo que el tándem de Lisandro Aristimuño y Rally Barrionuevo recibió el de “Mejor álbum folklore alternativo” por Hermano hormiga, y Lucy Patané sorprendió en “Mejor álbum rock alternativo” por su trabajo homónimo. Después de que Eruca Sativa se hiciera con el “Mejor álbum rock alternativo”, Wos y Lebón coincidieron en una estupenda reversión del spinetteano “Ana no duerme”, una de las mejores perfomances de la velada al lado de que la que protagonizaron la rapera Cazzu y Marilina Bertoldi. Justamente la ganadora del Gardel de Oro en 2019 anunció al vencedor de este año, lo que un David Lebón notablemente emocionado agradeció con “Nunca gané un premio importante. Me conformo con que me den una piedrita, y me digan ‘te quiero’”.