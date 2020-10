Malvinas: Gustavo Melella rechazó la exposición comercial en Uruguay que promociona a las islas como territorio británico

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, dialogó con AM750 sobre la polémica que sucedió en una feria internacional realizada en Uruguay donde en un stand de Inglaterra exhiben a las islas Malvinas como propiedad británica. Además se refirió a la decisión de Alberto Fernández de reordenar la distribución de los fondos coparticipables de la ciudad de Buenos Aires y a la situación sanitaria de su provincia en medio de la pandemia del coronavirus.

“En esta feria el gobierno británico muestra de manera ilegítima el desarrollo que están llevando adelante en las islas y de explotación ilegítima de los recursos naturales que hay ahí”, dijo Melella. El gobernador contó que por ese motivo le pidieron al presidente de Uruguay que no permita que esto suceda. “Hay una resolución de las Naciones Unidas que llama al diálogo por el conflicto de Malvinas. Uruguay siempre ha acompañado el reclamo de Argentina. Es un poco contradictorio lo que está haciendo el gobierno uruguayo”, sostuvo.

“Todavía no tuvimos respuesta y es probable que no la tengamos. Pero como gobierno de Tierra del Fuego no podemos dejar de protestar y pedir que haya coherencia. Si Uruguay está del lado argentino en el reclamo no tiene que permitir que sucedan cosas como estas”, agregó.

Coparticipación

Melella sostuvo que es importante repensar la distribución de los recursos del país pero que primero es necesario discutir qué país se quiere construir. “En cuanto a esto nuestro presidente fue muy claro. Alberto Fernández dijo que hay que construir una Argentina federal donde todos seamos incluidos. Una vez que pensemos qué Argentina queremos nos tenemos que dar la discusión sobre los recursos”, expresó.

Situación sanitaria

Al ser consultado por la situación sanitaria de su provincia, Melella dijo que en Tierra del Fuego no son ajenos a lo que pasa en el mundo. “Nosotros tuvimos un rebrote en la ciudad de Río Grande pero gracias a Dios podemos decir que la situación dentro de todo está controlada y estamos lejos de un colapso sanitario. Hoy tenemos 604 casos activos en toda la provincia, 597 corresponden a Río Grande y siete a Ushuaia. Además tenemos nueve personas internadas en terapia intensiva más 30 pacientes en sala general”, puntualizó el gobernador.

Asimismo Melella contó que en su provincia trabajan fuertemente en el aislamiento preventivo de todos los casos sospechosos para evitar los contagios. “Cuesta entender que en este momento no hay que juntarse. La mayoría de los contagios vinieron por encuentros sociales no permitidos en su momento”, señaló el gobernador.