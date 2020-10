Matías Rossi logró la primera pole del Súper TC 2000 en el Gálvez

La primera pole position del Súper TC 2000, en su fecha inaugural del calendario 2020 tras la pausa por la pandemia de coronavirus, se la llevó el bonaerense Matías Rossi, a bordo de su Toyota Corolla, quien este sábado ganó la carrera clasificatoria en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez y liderará la largada de la final, que se desarrollará este domingo desde las 12.

El oriundo de Del Viso ganó de punta a punta la carrera definitoria rumbo a la final, dispuesta a 12 vueltas al circuito 8 de 3.380 metros, que Rossi recorrió en un tiempo de 16m26m385/1000. Lo escoltaron el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y el santafesino de Las Parejas Facundo Ardusso (Renault Fluence).

"Fue una carrera como la esperábamos -contó Rossi-. El plan A era poder mantener la largada y tratar de hacer diferencia con Canapino desde el primer lugar. Por suerte salió, pude largar bien y mantener. Como se vio en la carrera, los autos están parejos: yo hacía una pequeña luz, después se venía Canapino, manteníamos una brecha más grande con Ardusso. Estuvimos bien y muy contentos porque ya empezó el campeonato y sumamos todos los puntos que había en juego. Tenemos un buen panorama para el domingo".

En el cuarto lugar finalizó el platense Nicolás Moscardini (Honda), campeón 2019 de TC2000, y detrás suyo se ubicaron el mendocino Julián Santero (Toyota), actual monarca, y el tandilense Leonel Pernía (Fluence). Otra de las actuaciones esperadas de este fin de semana era la del brasileño Rubens Barrichello: en su debut en la categoría, el ex Fórmula 1 fue 18vo con su Toyota Corolla, tras ser tocado en la segunda vuelta en la curva del ombú por un rival que le hizo perder posiciones.

Canapino, quien lo secundó a lo largo de la carrera clasificatoria, felicitó a Rossi apenas finalizó la prueba. El hombre de Chevrolet se refirió a dificultades de su auto y a limitaciones que el circuito le impuso para intentar acercarse más a Rossi: "No largué bien. Tuve algún problema con el turbo que no me reaccionó. Habrá que analizar qué hice mal porque no pude llegar a la par en la curva uno. Intenté seguir el ritmo, pero nunca llegué cerca. En 12 vueltas, con este neumático, el ritmo no cambia casi nada y, con autos tan parejos, en un cirrcuito como éste, no se pudo intentar nada. Pero sí tengo un buen auto y una buena chance para el domingo".

El campeonato, que estrenó su tabla este sábado, lo encabeza por ahora Rossi (con 11 puntos), seguido por Canapino (8), Ardusso (5), Moscardini (3), Santero (2) y Pernía (1). Este domingo, a las 8.50, se iniciará la carrera del TC2000 -a 28 vueltas o máximo 40 minutos- y a las 12 se largará la final del Súper TC 2000 -a 33 giros o 50 minutos-.