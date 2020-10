Schwartzman: "Hay que salir a ganar como sea"

Diego Schwartzman venció el sábado al español Rafael Nadal y el domingo superó al canadiense Denis Shapovalov en tres sets para llegar a su primera final de Masters 1000, pero no tiene tiempo para relajarse ni tampoco quiere hacerlo: el Peque está mentalizado en poder vencer el lunes en Roma a Novak Djokovic, el número uno del mundo, para levantar su primer torneo de esta esta jerarquía. El partido está programado para las 12 del mediodía y será transmitido por ESPN.



"Me juego muchas cosas mañana. A la vez de jugar mi primera final de Masters 1000, juego contra Djokovic, con el que el año pasado acá jugué un gran partido", comentó Schwartzman, que si gana ante el serbio se meterá por primera vez en el top ten del ranking.





Para ello, el argentino de 28 años pretende desarrollar una estrategia parecida a la del año pasado, cuando cayó en tres sets ante el serbio en un duelo muy parejo. "Espero repetir un partido parecido e intentar con la experiencia que voy ganando cada año aprovechar las oportunidades que se me presente. Voy a enfrentar a un gran campeón que el único partido que perdió en el año fue la eliminación por descalificación en el US Open. Está claro que va a ser más que difícil", se sinceró Schwartman.

“Tengo que olvidarme rápido de lo de hoy, tengo que olvidarme rápido de lo de ayer, por más que esté feliz y todo eso. Ya voy a tener tiempo para disfrutar. Mañana hay que salir a ganar como sea y preparar el partido como si fuera de primera ronda, no como su fuese una final”, resaltó el Peque, que más allá del resultado de la final, siente que esta semana dio un gran paso adelante después de un mal regreso tras la pandemia de coronavirus, con más derrotas que victorias. "Espero que las cosas salgan bien. Y si no salen, sé que estoy a tiro y me siento bien de vuelta adentro de la cancha", resaltó el mejor jugador argentino de la actualidad.

El no lo dijo, pero si gana quedará en el noveno lugar del ranking de ATP, la mejor de su carrera, donde llegó a estar en el onceavo en 2018. Si pierde, también podrá festejar, ya que alcanzará el treceavo lugar.