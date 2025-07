“Me estoy preparando para trabajar en política. Voy a presentarme como candidato a diputado nacional”. Con esas palabras, el empresario Alberto Samid adelantó su ingreso en la política partidaria.

Lo hizo este lunes, en diálogo con Tomás Méndez en la 750. Samid explicó que su participación electoral se dará bajo el sello del Frente Patriótico Federal. "Me va a acompañar una señora muy importante, Cristina Suárez, que trabaja socialmente desde hace 40 años y piensa igual que yo, que no puede ser que nos roben la comida. Que nos roben está bien, pero que falte la comida para mí es el límite", explicó el empresario de la carne.

"Hoy hay argentinos que el día 15 no tienen para comer. Que endeuden el país, que se lleven el oro, el litio y el petróleo, está bien. Pero que nos falte la comida en un país que produce para 500 millones de habitantes es el límite. Y los que tenemos la suerte de llegar a fin de mes tenemos la obligación de ayudar a la gente que no tiene ninguna posibilidad. La comida es sagrada para nosotros, ese es un límite", agregó.

En esa línea, sostuvo que hay argentinos que llegan al día 15 del mes y ya no tienen para comer. "A nuestras carnicerías vienen jubilados y piden mil pesos de carne picada. Me da vergüenza. 'Y sí, Turco, no tengo más, ¿qué querés que haga?', me dicen. Ese es el límite. Dentro de poco vamos a ser un país africano, viejo. Y nos engrupen, nos dicen que consumimos 120 kilos de carne. Eso es lo que producimos. Dividen la cantidad de producción por la cantidad de habitantes que somos. Pero lo que se exporta y se vende afuera no lo restan. Hay argentinos que sí comemos esa cantidad, pero hay un 30% de argentinos que no tienen para comer", señaló.

Consumo

Samid además se refirió a la caída del consumo. "Cada mes la gente tiene menos plata y consume menos. Esto no es culpa solamente de este gobierno, viene de hace rato. Los que tenemos una posición buena tenemos que luchar para que los argentinos tengan la heladera llena a fin de menos por lo menos. No nos podemos hacer los boludos", cerró.