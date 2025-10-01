Este miércoles, los jubilados volvieron a salir a la calle y se manifestaron frente al Congreso de la Nación para exigir mejoras en sus ingresos y protestar contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Lo que debía ser una manifestación pacífica terminó otra vez en represión.

La Policía Federal, bajo la órbita de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y efectivos de Gendarmería aplicaron el llamado protocolo antipiquete, que derivó en enfrentamientos con gases lacrimógenos.

Los manifestantes, en su mayoría adultos mayores, estaban concentrados en la vereda, pero los uniformados los presionaron hasta subir sobre ella, golpeando y gaseando a varios. Las imágenes difundidas muestran a jubilados con dificultades para abrir los ojos, asistidos por el personal de primeros auxilios presente en el lugar.

Un jubilado detenido

Un jubilado fue detenido este miércoles frente al Congreso cuando participaba de las habituales marchas en rechazo al ajuste del Gobierno de Javier Milei.

"Me trajeron, sin decir nada y a los golpes. Venimos como siempre, intentamos dar la vuelta (al Congreso) y me agarran cuatro gendarmes y me patean toda la espalda. La gendarmería y los federales también", contó el jubilado Victor Vargas a C5N, desde la camioneta de la Federal.

Consultado sobre si le habían dado alguna explicación sobre los motivos de su detención, dijo que no. "Es porque sí, es gratis. Cuando te tiran gas no te preguntan ¿Qué hiciste? Y no les importa tampoco. Vienen, te pegan, y ya está, vamos adentro. Si te resistís, te cagan a palos".

Cuidar las fronteras, no; pegar a jubilados, sí

La nueva represión ocurre en un contexto de creciente tensión social, apenas días después del femicidio de tres jóvenes que conmovió al país. Horas después de atribuirse la detención de “Pequeño J” y Matías Ozorio --una tarea que llevó adelante la provincia de Buenos Aires con apoyo de las fuerzas de Lima--, la ministra de Seguridad autorizó que la Policía Federal y la Gendarmería golpearan a jubilados que se manifestaban frente al Congreso.

La medida generó indignación entre los jubilados y las organizaciones sociales que se hicieron presentes en la marcha, quienes remarcaron que las fuerzas federales --como el caso de Gendarmería-- deberían dedicarse a proteger a quienes están en riesgo real --víctimas de delitos graves o del narcotráfico-- y no a atacar a personas que solo reclaman poder vivir con dignidad.

