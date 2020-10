Un joven denunció que fue golpeado por policías en Las Lajitas

El joven Octavio Humano, de 21 años, denunció a efectivos policiales de Las Lajitas por haberlo golpeado dos veces en el transcurso del pasado viernes a la noche y sábado a la madrugada luego de que le negaran la entrada a la ciudad en el control de acceso. El muchacho contó que viajaba en motocicleta desde el pueblo de Río del Valle para auxiliar a un amigo que se había quedado en la ruta. La denuncia fue hecha a través de la página web de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Humano explicó a Salta/12 que el sábado último, alrededor de las 23, quiso ingresar a Las Lajitas y que un policía de apellido Romano no se lo permitió. "Iba a buscar a un amigo al que se le rompió la moto, él venía a Río del Valle. El policía me empujó y me agredió, le pregunté qué le pasaba, por qué reaccionaba así si no le había faltado el respeto. Le cuestioné que no me dejaba entrar cuando todos pasan de otro lado a la hora que sea. Me seguía empujando. Me dijo si quería pelear, me torció el cuello y me quiso poner esposas. Yo le dije que no iba a quedar así", relató el joven.

Contó que tras este intento fallido trató de entrar a Las Lajitas por una ruta vieja, "y cayó la Policía en una camioneta particular" en la que andaban cuatro efectivos. "Uno me pegó una piña en la cara, caí al suelo, me doblaron los brazos, me pegaron una patada en la espalda. El que me pegó la piña en la cara, me decía que me iba a enseñar a respetar".

Humano describió la violencia con la que actuó la Policía que lo agredió sin mediar palabras. "Me cargaron en la camioneta, subieron la moto y me llevaron al destacamento policial de Las Lajitas", prosiguió.

Los efectivos lo llevaron a una revisación médica en el Hospital Esperanza Burgos de Aguirre. Allí un médico "certificó los golpes que tenía. No me preguntó más nada", sostuvo Humano. Después lo llevaron a la comisaría de Las Lajitas y lo tuvieron demorado alrededor de dos horas y media. El joven dijo que antes de retirarse le hicieron firmar papeles. "Me dijeron que no tenía que acercarme al policía Romano, y me aplicaron una contravención, mi moto quedó secuestrada", indicó.

"Fui después al Hospital y no me quisieron dar a mí un certificado de los golpes, me dijeron que no estaba el médico que me había atendido y me negaron otra revisión médica", sostuvo Humano.

El joven dijo que Romano es familiar de otro efectivo al que ya denunció antes por situaciones de violencia, con quien llegaron a un proceso de mediación.

Respecto a las restricciones para el ingreso a Las Lajitas, Humano se quejó de que la gente "con plata hace lo que quiere" y "a nosotros que somos los pobres nos joden".

Río del Valle es un pueblo que queda a casi 12 kilómetros de Las Lajitas. Los habitantes del pueblo no cuentan ahí con almacenes surtidos por lo que necesitan hacer sus compras y trámites en la ciudad, debido a esto el tráfico suele ser constante y necesario para la gente que vive en este lugar.