Toma de tierras en Guernica: el Gobierno bonaerense intenta una solución consensuada

A horas de que comience a correr el plazo para la orden de desalojo de la toma de tierras en Guernica, la gobernación de Axel Kicillof trata de avanzar en un plan para una salida no represiva, y le pidió al juez de la causa, Martín Rizzo, que postergue el desalojo para el 1ro de octubre. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, se reunió al mediodía con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero. Desde la cartera hablan de la necesidad de más tiempo para buscar dónde reubicar a las familias. El juez recibió varios pedidos de postergación, también de los abogados que representan a los ocupantes, y le corrió vista al fiscal. Por ahora, el desalojo no está suspendido.

En las últimas horas circuló la versión de que el gobernador Axel Kicillof crearía un fideicomiso para comprar parte de las tierras ocupadas, aunque fuentes de la gobernación lo desmintieron. Desde el ministerio que conduce Larroque confirmaron que lo que existe es un plan de trabajo presentado al juez a cargo del caso. La solicitud de una postergación del operativo tiene el sentido de avanzar con esa propuesta.



Mientras se realizaba la reunión entre Larroque y la intendenta, las familias que ocupan las tierras junto a sus defensores, organizaciones sociales y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia dieron una conferencia de prensa en el Obelisco. Eduardo Soares, abogado de La Gremial, aseguró que en el expediente judicial "no hay dueños, no hay titulares de dominio de los lotes. Los que se presentaron a pedir el desalojo fueron dos o tres vecinos y la principal empresa inmobiliaria de la zona, sin nada que acredite que sean los propietarios o tengan algun tipo de dominio sobre los tierras. Uno dice 'me la dio la iglesia para cuidarlo', otro 'me lo dió mi patrón'... La empresa Bellaco lo único que presentó fue un plano del lugar".

La firma El Bellaco S.A, es la principal reclamante de los suelos, donde señala que va hacer el country & Club San Cirano. Sin embargo, de las 100 hectáreas en conflicto, sólo 9 hectáreas tendrían títulos de propiedad.



De acuerdo al censo del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en la ocupación hay 2.344 casillas. De ellas, 1.904 personas accedieron a registrarse y 604 familias manifestaron ser oriundos de Guernica, mientras que el resto llegaron de distritos cercanos, la mayoría de Almirante Brown. La opción de buscar tierras disponibles alternativas está vinculada al expediente judicial, en el que hubo una orden de desalojo del juez Garantías confirmada por la Cámara de Apelaciones, sino también a que la postura de la intendenta ha sido plantear que en su distrito no hay tierras libres.

Una de las propuestas bajo análisis para resolver el conflicto fue planteada por el Movimiento Evita al gobernador. Consiste en que la provincia arme un fondo para comprar las tierras o una parte de ellas y las venda en cuotas a las familias que participan en la toma. El fondo serviría también para lotear y proveer de agua, cloacas y tendido eléctrico a los suelos. Sin embargo, la propuesta se filtró a los medios como si ya estuviera aprobada y la gobernación salió a desmentirlo.

El pedido de postergación del desalojo fue volcado al expediente por el ministerio de Desarrollo de la Comunidad en la última audiencia judicial, realizada este lunes por zoom. Participaron de ella el juez, la fiscalía, la Gremial de Abogados, el Cels, defensores oficiales y los abogados de quien en el expediente aparece como principal damnificado.

El juzgado debe resolver no sólo sobre el pedido de postergación de la provincia, ya que todos los defensores pidieron a su vez la suspensión del desalojo. El fiscal se opuso, planteando que la audiencia no era lugar para hacer este pedido. Cuando la audiencia terminó, La Gremial presentó el requerimiento por escrito.

Tambien presentado un pedido de suspensión la abogada Laura Taffetani, con la advertencia de que antes de desalojar, la justicia debe resolver cómo resguardará a los numerosos niños de las familias de la ocupación. De la misma manera, en el expediente fue ingresado un habeas corpus en favor de los niños.