El macrismo busca dirimir en los tribunales la disputa política del Senado

Los senadores de Juntos por el Cambio presentaron este martes un amparo para invalidar la prórroga por 60 días de las sesiones remotas en la Cámara alta, luego de fracasar en su intento de imponer condicionamientos sobre el temario que puede abordar el cuerpo legislativo y reclamar sesiones presenciales en medio de la pandemia. La réplica oficialista no se hizo esperar: “Judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático”, posteó en las redes sociales la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que reprodujo el comunicado de los senadores del Frente de Todos bajo el título “nuevamente el bloque macrista quiere paralizar el Senado y se niega a debatir”.

“La bancada macrista amenaza con paralizar el funcionamiento del Senado, recurriendo nuevamente a los juzgados a buscar lo que no lograron conseguir en las urnas”, dice el documento de los senadores del FdT, que también describió el origen del atrincheramiento judicial de la alianza opositora: justo “cuando el Congreso comenzó a debatir el proyecto enviado por el Ejecutivo para corregir la injusticia que (Mauricio) Macri cometió con todos los argentinos y argentinas al otorgarle a la Ciudad de Buenos Aires, mediante un decreto, fondos millonarios que no le corresponden”.

Tras describir una serie de leyes que JxC se negó a acompañar --Alquileres, Teletrabajo y Pesca--, los senadores oficialistas “repudiaron" el accionar opositor: "son irresponsables, no comprenden el momento que vive el mundo ni la responsabilidad que tenemos los legisladores y legisladoras y se niegan a trabajar para dar solución a los problemas resultantes de 4 años de su fracasada gestión de gobierno”, afirmaron.

En ese marco los senadores de JxC concretaron la amenaza de judicializar las decisiones del Senado. Una medida que se adoptó tras el cónclave por zoom que este lunes mantuvo la mesa nacional de la alianza opositora que encabeza el propio Macri. Allí se definió rechazar los proyectos del oficialismo del tributo por única vez a las grandes fortunas, el presupuesto 2021 y el recorte del generoso presupuesto que el ex presidente concedió por decreto a la Ciudad por el traspaso de parte de la Policía Federal, con los fondos de coparticipación del Estado nacional.

Aunque la presentación judicial que realizaron el jefe del interbloque de senadores de JxC, el radical Luis Naidenoff, y del PRO, Humberto Schiavoni, reclama una medida cautelar para frenar la prorroga de las “sesiones remotas o virtuales”. Tambien piden al juez Pablo Gabriel Cayssials –-el magistrado que avaló la posibilidad que macrismo destituya por decreto a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó-- que declare la “inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del Decreto de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación N° 14/2020”, que las prorroga. El argumento opositor es que las sesiones remotas significan un cambio en el reglamento de la Cámara, que requiere “los dos tercios de los votos y no mayoría simple”, con la que se aprobó. El escrito tiene el patrocinio de los abogados y ex diputados radicales Ricardo Gil Lavedra y Antonio María Hernández.

Un argumento que no comparte y rechaza el oficialismo. “Van a la justicia para ver si pueden anular la sesión anterior, porque en esa sesión nosotros tratamos el pliego de los jueces que se negaron a participar en la audiencia pública convocada por el Parlamento”, señaló en declaraciones radiales el jefe de la bancada de senadores del FdT, José Mayans, en referencia al rechazo de los pliegos de traslados irregulares de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, realizados por decreto de Macri. Para Mayans la oposición “no acepta el rol que le dio el pueblo argentino” en las urnas y está “pensando en la elección del año próximo”.

Pero la judicialización de las sesiones remotas no logró unificar el comportamiento de los senadores opositores. La macrista Laura Rodríguez Machado dijo este lunes, en el plenario de comisiones que debatía el recorte económico a la Ciudad, que sería el último del que JxC participaría hasta que la Justicia resuelva la continuidad de las reuniones virtuales. Sin embargo, antes de concluir el plenario propuso una lista de 15 expositores para el debate, que formalizó ayer al mismo tiempo que hacían la presentación ante la justicia.

Algo similar ocurrió ayer en otras comisiones. El macrista Esteban Bullrich se desconectó de la reunión de Relaciones Exteriores porque consideraba ilegal el funcionamiento virtual. En cambio, la propia Machado, Julio Cobos, María Tapia, María Vega y la aliada Lucia Crexell participaban de la reunión remota de la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en la que exponía la ministra de de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.