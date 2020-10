Familiares de las víctimas del ARA San Juan: "En vez de ocupar su tiempo y presupuesto en buscarlos, lo gastaron marcándonos"

Los familiares de las víctimas del ARA San Juan consideraron que el espionaje ilegal desatado en su contra por el gobierno de Mauricio Macri no solo confirma el modus operandi “perverso” con que actuó la administración de Juntos por el Cambio en ese caso, sino que también comprueba “que nunca se quiso rescatar” a los 44 tripulantes.

“Esto me deja claro que desde el gobierno que se fue nunca se quiso rescatar (a los tripulantes), porque en vez de ocupar su tiempo y presupuesto en buscarlos, lo gastaron marcándonos a nosotros como si fuéramos un peligro latente”, criticó Isabel Polo, hermana del cabo primero de la Armada Daniel Alejandro Polo, una de las víctimas.

Sin embargo, tanto Polo como el resto de los familiares que fueron consultados sobre la denuncia por espionaje ilegal presentada esta mañana en la Justicia Federal de Mar del Plata no se mostraron tan sorprendidos por el caso.

Es que en 2018, un grupo encabezado por el abogado Luis Tagliapietra, padre de otra de las 44 víctimas, había denunciado presuntas tareas de espionaje ante la Fiscalía Federal de Caleta Olivia. Polo contó a Página/12 que ella y varios familiares siempre tuvieron “sospechas” de que sus teléfonos habían sido “pinchados” y “jaqueados”, y que así lo habían narrado ante la Justicia.

Es más, recordó que el hecho había sido denunciado públicamente el 16 de abril de 2018 en la reunión de la Bicameral del Congreso. “Se lo dijimos a (el ex ministro de Defensa Oscar) Aguad y él nos respondió que si hacíamos la denuncia formal, nos iba a acompañar. Todavía lo estamos esperando”, añadió Isabel.

Tagliapietra también recordó cómo fueron esos hechos: “Fue muy grotesco y yo me di cuenta inmediatamente. Otros familiares me decían que les aparecían mensajes de WhatsApp como leídos cuando no los habían abierto”. A Isabel, en tanto, su teléfono se le reinició más de una vez y en cada una “perdió contactos con legisladores y fotos y capturas de pantalla” que había hecho.

“Cuando lo decíamos nosotros, nos trataban de ‘locos’ y decían que ‘alucinábamos’ cosas. Por suerte hoy se demostró que todo lo que dijimos era verdad”, recalcó.

Tanto ella como Tagliapietra reconocieron que la denuncia presentada esta mañana por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, los “horrorizó”. “Esto es perverso”, sostuvo el abogado durante una entrevista por Radio 10. “Nos seguían, nos fotografiaban”, dijo y añadió que para determinar la responsabilidad de esos hechos “hay que empezar por el expresidente Macri, y el ex ministro Aguad”.

No obstante, ambos familiares de víctimas admitieron que no se percataron del espionaje durante las movilizaciones en la ciudad de Mar del Plata, tal como lo narra la denuncia que la AFI presentó ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata, a cargo de Daniel Adler. Pero remarcaron que sí se dieron cuenta de que fueron espiados cuando hicieron el acampe en la Plaza de Mayo, durante 2019.

“Tenemos fotos de nosotros en ese acampe en momentos en que la policía nos intimidaba y personas de civil miraban desde lejos. Esas mismas personas aparecen en distintos días y en distintos puntos de la plaza, mirándonos”, describió Polo.

Tagliapietra, por su parte, aseguró que el próximo 29 de octubre habrá una audiencia ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y que allí insistirá con la denuncia que había hecho hace dos años.