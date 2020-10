Más inscriptos para estudiar durante la pandemia

En plena pandemia, en muchas universidades se viene registrando un notable aumento del número de inscripciones de estudiantes. En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el fenómeno se registra en varias facultades y al menos en tres se alcanzó un récord de inscripciones: se trata de Medicina, Derecho y Filosofía y Letras.

En Medicina este año hubo 5594 ingresantes, 843 más que en el 2019. En Filosofía y Letras, en el segundo cuatrimestre hubo 25 mil inscripciones, cuando el año pasado había habido 19 mil. En tanto, en Derecho también aumentó el número de inscripciones en el segundo cuatrimeste: hubo 70 mil, 8397 más que en el 2019.

Las autoridades académicas consultadas por PáginaI12 señalaron que detrás del incremento de inscriptos pueden estar tanto la mayor disponibilidad de tiempo por las medidas de aislamiento y distanciamiento social, como las resoluciones tomadas por las universidades en ese mismo contexto, en particular “la flexibilización de las correlatividades” de los planes de estudios, resuelta para permitir que los estudiantes puedan avanzar con sus carreras pese a que no se dictan clases presenciales.

“Con el objetivo de evitar que los alumnos se queden estancados en el trayecto de la carrera, se flexibilizaron algunas correlatividades para que puedan seguir cursando”, explicó a este diario Carlos Damin, médico toxicólogo y secretario general de la Facultad de Medicina.

En ese sentido, la flexibilización del plan de estudios provocó que en muchas materias de la carrera de Medicina haya más inscripciones de lo habitual. “En el segundo cuatrimestre en el ciclo clínico suelen ingresar históricamente 500 alumnos y ahora ingresaron 1000 a las cursadas virtuales de semiología y patología 2 que son las primeras materias que cursan en el hospital. Por esto, tuvimos que reformular la cursada para que todos puedan tener un lugar y así poder avanzar en la carrera”, indicó Damín.

“Se viene dando un aumento sostenido de la matrícula año tras año pero este año en particular se disparó ya que se le permitió a los alumnos cursar algunas materias aunque no tuviesen el final aprobado”, añadió Damín, quien señaló que este año en la carrera de Medicina ingresaron 5594 alumnos, un número mucho mayor al del año pasado que habían sido 4751.

En el caso de Filosofía y Letras también se registró un aumento significativo de inscripciones. En el segundo cuatrimestre del año pasado hubo 19 mil inscripciones y este año se registraron 25 mil. “Creemos que el contexto de la pandemia y la modificación de algunas correlatividades de algunas carreras influyó para que los estudiantes aprovechen a cursar más materias”, señaló la secretaria académica de la facultad, Sofia Thiested.

“Cabe destacar que son inscripciones y no personas. Es decir, puede ser que la misma gente esté cursando más cosas o que distinta gente se haya agregado a cursar”, planteó Thiested.

Además, subrayó que en la Facultad de Filosofía no hay tope en las fechas de inscripción. “Nosotros no cortamos la inscripción, el que se anota cursa. Entonces no hay un tope en el programa Guarani. Tal vez en otras facultades eso mismo no puede pasar porque tienen seteado que en algún número en específico cortan pero nosotros no cortamos”.

En Derecho también se vio reflejada una tendencia de aumento en las inscripciones. Para el segundo cuatrimestre de este año hubo 70.010, superando ampliamente el número del segundo cuatrimestre de 2019 que era 61.613. En cantidad de alumnos, hay 23.156 alumnos cursando el segundo cuatrimestre mientras en el 2019 cursaron 21.928.

“Nosotros creemos que este aumento de inscripciones está dado porque el sistema está funcionado muy bien. Los chicos están muy conformes con la cursada. Además la virtualidad generó que la gente tuviera más tiempo para poder cursar sin la necesidad de viajar”, señaló el subsecretario académico, Lucas Bettendorff.